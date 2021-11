Il Black Friday è arrivato e significa soltanto una cosa: è ora di shopping a prezzi scontati. Un’occasione imperdibile per tutte le fashion addicted, che magari hanno sempre sognato di comprare un capo di abbigliamento particolare o un accessorio ma non si sono mai veramente convinte.

Se prendiamo in considerazione tutte le tendenze autunno-inverno più interessanti, ad esempio quella del Teddy Bear Coat, quella dei capi trapuntati oppure quella delle slip skirt, scegliere cosa tenere d’occhio durante il Venerdì Nero diventa facilissimo. A noi interessa in particolare una cosa, però, ed è la borsa Chiara Ferragni Brand che troviamo in sconto su ASOS!

La borsa Chiara Ferragni che abbiamo sempre voluto

La borsa Chiara Ferragni nera Eyelike è una delle più iconiche del brand firmato da Chiara. Dotata del tipico logo a forma di occhio e di una chain super di tendenza, la trovate in vendita su ASOS a un prezzo scontato: da 287,99 € a 151,45 €. Se avete sempre sognato un accessorio firmato dall’influencer più famosa d’Italia, è giunto il vostro momento.

Foto ASOS

Buon Black Friday e buono shopping fashion!