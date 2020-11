Scegliere uno tra i regali di Natale per lui non è così semplice come sembra. Infatti, trovare un regalo originale non è affatto un gioco da ragazze. Passiamo ore su internet a spulciare tra idee e oggetti che possano farlo emozionare la magica sera di Natale.

Non tutto è perduto, però: abbiamo infatti raccolto per voi 10 idee per regali di Natale per lui stravaganti e simpatiche per stupirlo anche sotto l’albero.

Quando si cerca un regalo di Natale per un uomo è sempre complicato non cadere nei soliti stereotipi: calze, cravatte, lampade, cuscini con stampata la vostra fotografia. Che noia! Ecco allora le 10 proposte per regali di Natale per lui originali e divertenti, che potranno ispirarvi nella ricerca.

Regali di Natale per lui: le tendenze del 2020

Probabilmente il tuo lui preferirà ricevere questo Natale 2020 un qualcosa di originale, ricercato e particolare. Anche con un budget non troppo alto è possibile sbizzarrirsi con la fantasia. Infatti, sia su internet che nei negozi, è possibile trovare il regalo giusto a prezzi davvero convenienti. Dai kit da barba alla macchina del caffè, la scelta è ardua!

Kit da barba

Foto Amazon

La bellezza e la cura della persona richiede l’utilizzo di prodotti specifici e di alto livello. Questo kit da barba completo farà felice il vostro uomo. Ecco il link per vederne le caratteristiche e per acquistarlo.

Macchina da caffè automatica

Foto Amazon

Il regalo perfetto se il vostro lui è un amante del caffè! Non ne potrà più fare a meno. Per vederne le caratteristiche, questo è il link.

Proiettore portatile

Foto Amazon

Come passare le feste di Natale se non a guardare film con la copertina e la cioccolata calda? Questo proiettore è la soluzione natalizia che il vostro fidanzato o marito amerà, perché non necessita di tanta manutenzione per avere una risoluzione nitida. In più è portatile! Ecco dove acquistarlo.

Set da whiskey

Foto Amazon

Il set da whisky non può mancare nella collezione di un amante di questo superalcolico. Per acquistarlo, cliccate sul link.

Idee regalo per lui originali

Sappiamo bene che volete distinguervi, e molto spesso le soluzioni per regali natalizi ad effetto sono proprio sotto il vostro naso. I regali di Natale per lui originali come smartphone o altoparlanti intelligenti saranno la parola d’ordine, e probabilmente alcune di queste soluzioni le comprerete anche per voi. Scommettiamo?

Smartphone

Foto Amazon

Il Natale è il momento giusto per cambiare smartphone. Quest’anno il Samsung Galaxy S20 è uno dei modelli più ricercati. Un perfetto regalo di Natale per lui. Ecco il link per vederlo.

Nuovo Echo Dot (4a generazione)

Foto Amazon

Un altoparlante intelligente di quarta generazione che farà qualsiasi cosa. Quasi. Ecco il link per comprarlo.

Cuffie bluetooth

Foto Amazon

Immancabili nella vita quotidiana, le cuffie bluetooth possono essere definite senza ombra di dubbio la svolta del secolo. Queste Bose sono le top di gamma, con una qualità di suono eccellente. Se volete saperne di più, questo è il link.

Regali 2020 per fidanzati e mariti che amano i giochi da tavolo

Se saghe e serie tv sono il suo pane quotidiano e il periodo delle feste lo passate collezionando giochi da tavolo o facendo puzzle, questa è la sezione giusta per trovare il regalo perfetto per lui.

7 Wonders Duel

Foto Amazon

Un’espansione del mitico gioco 7 Wonders, che vi permetterà di fare partite estremamente romantiche a due! Ecco il link per acquistarlo.

Mysterium

Foto Amazon

Un gioco collaborativo tutto da scoprire, Mysterium è davvero un regalo di Natale perfetto! Ecco il link.

Un puzzle

Foto Amazon

E cosa c’è di meglio di un bel puzzle da fare sotto l’albero? Magari romantico, come questo che riproduce il celebre quadro di Francesco Hayez, il bacio. Scoprite le caratteristiche da qui.

Hai già comprato un regalo e non sai cosa scrivere nel biglietto? Scopri le frasi di Natale d’amore più belle e romantiche pensate appositamente per il Natale.