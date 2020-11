Finalmente è tempo di Black Friday: un momento tanto atteso dell’anno per togliersi qualche sfizio e approfittare delle super offerte attivate da moltissimi brand. Che siate in cerca di un nuovo smartphone, oppure di un kit per la vostra skincare quotidiana, non temete: piovono occasioni a catinelle. L’importante è sapere “dove” acquistare e, soprattutto, “quando”, per non perdere le offerte “a tempo”, oppure per accaparrarsi i pezzi a disponibilità limitata. A questo punto, ci vengono in soccorso alcuni siti web, che possiamo chiamare “siti spia”, proprio perché ci aiutano, non solo a scovare le offerte, ma anche a tenere monitorati i prezzi su Amazon.

Honey

Partiamo da uno dei più famosi, Honey: si tratta di un’estensione per il browser che compara i diversi prezzi di uno stesso prodotto presente su varie piattaforme di acquisto. Quando Honey trova una buona offerta invia una notifica, oppure segnala buoni sconto e offerte che l’utente può utilizzare per avere un ulteriore sconto sul prezzo finale. Con oltre 17 milioni di utenti attivi al mese, questa piattaforma tecnologica per lo shopping online ha aiutato milioni di persone a realizzare circa un miliardo di dollari di risparmi nell’ultimo anno.

Camelcamelcamel

Tra i migliori tracciatori di prezzo su Amazon, non possiamo dimenticare Camelcamelcamel, un sito web nato nel 2008 dal Cosmic Shovel Inc, utilissimo per il vostro Black Friday. Nel 2015 è stato votato dai lettori di Lifehacker come strumento di comparazione dei prezzi più popolare.

Ma come funziona? Camelcamelcamel monitora il prezzo di ogni prodotto in vendita su Amazon e invia una notifica quando il prodotto raggiunge il prezzo fissato dall’utente. Se, ad esempio, un cappotto che volete acquistare costa oggi 200 euro, ma avete impostato 150 come soglia massima, il sito vi allerterà nel caso in cui il prodotto dovesse scendere al prezzo desiderato. Per utilizzare Camelcamelcamel, dovete registrarvi con un account gratuito ed eventualmente installare l’estensione per browser “The Camelizer“.

Slickdeals

Slickdeals rappresenta un’altra valida alternativa per lo shopping online. Il sito raggruppa i migliori affari sul web, sulla base dello sconto, dell’offerta e della convenienza. Anche per Slickdeals, potete creare avvisi automatici, scegliendo una parole chiave, ad esempio: “tenda per due persone”. Infatti, per rendere la vostra esperienza di coupon ancora più semplice, potete anche cercare offerte basate su una specifica categoria di prodotto o negozio.

RetailMeNot

RetailMeNot è uno dei migliori siti web per scovare offerte e occasioni impedibili. Ogni giorno, entrando nel sito, avrete modo di scoprire centinaia di occasioni. Ma non temete: per non perdervi nella marea di offerte, potete utilizzare la funzione di ricerca per restringere le opzioni. Ad esempio, cercando prodotti specifici, oppure il vostro negozio preferito.

Keepa

Se volete risparmiare sui vostri acquisti effettuati su Amazon, un’altra valida alternativa è Keepa. Si tratta di una piattaforma gratuita, dove è possibile analizzare i prodotti, in termine di storico dei prezzi e statistiche di vendita. In questo modo avrete modo di capire a quale prezzo è conveniente acquistare un determinato prodotto.