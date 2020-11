Con il famosissimo e tanto chiacchierato Black Friday abbiamo potuto usufruire di sconti di ogni tipo, dai prodotti beauty ai capi d’abbigliamento di tendenza per la fredda stagione. Una volta che il weekend giunge al termine, però, gli sconti non sono di certo terminati: infatti, lunedì 30 novembre è la giornata dedicata al Cyber Monday, altro evento diventato famoso in tutto il mondo grazie agli americani. Ma qual è la differenza con il Black Friday e perché è una giornata ricca di sconti, specialmente online?

Cyber Monday: il significato e di cosa si tratta

Il Cyber Monday rappresenta il giorno in cui i prodotti di elettronica vengono proposti a prezzi super scontati e offerte imperdibili. Dalle grandi catene di elettronica come Unieuro, ai famosissimi e-commerce come Amazon, acquistare online non è mai stato così conveniente. Se, quindi, siete alla ricerca di prodotti beauty elettronici o prodotti per la casa come Alexa o l’ultimo modello di aspirapolvere Dyson, non vi resta che tenere d’occhio i siti online e approfittarne quando è il momento. Quali sono, quindi, gli acquisti da non perdere? Abbiamo selezionato per voi una lista di prodotti da comprare direttamente su Amazon a prezzi imperdibili.

Cyber Monday su Amazon: gli acquisti da non perdere

Abbiamo selezionato per voi degli acquisti da non perdere durante la giornata del Cyber Monday. Dai prodotti di bellezza hi-tech fino ad arrivare ai bestseller di Amazon da non lasciarsi scappare. Scopriamo insieme quali sono!

Amazon: i beauty device da comprare con il Cyber Monday

La skincare e la beauty routine vengono arricchite sempre di più da beauty device di ogni tipo. Un prodotto da acquistare in saldo con il Cyber Monday è la spazzola per la pulizia del viso: è ottima per detergere ed esfoliare la pelle del viso in profondità ed ottenere, quindi, una skincare più completa ed accurata.

Passando alla cura dei capelli, invece, sono da tenere d’occhio tutti quegli elettrodomestici con prezzi abbastanza alti. Per chi desidera ottenere una messa in piega proprio come quella del parrucchiere, allora è giunto il momento di acquistare una spazzola lisciante. Da Ghd a Imetec, sono tante le offerte che troviamo su Amazon.

Per prendersi cura del proprio corpo anche un epilatore potrebbe tornare molto utile. È un dispositivo che permette di rimuovere i peli superflui, eliminando una volta per tutte altri metodi come la lametta, la ceretta o le strisce a strappo. Con l’epilatore elettrico, quindi, i peli ricrescono molto più lentamente.

Cyber Monday: gli elettrodomestici per la casa in offerta su Amazon

Pulire casa con i nuovi prodotti in commercio non è mai stato così semplice: grazie ai modelli di ultima generazione, come l’aspirapolvere senza fili con numerose caratteristiche, è possibile ottenere una pulizia coi fiocchi.

Un altro prodotto utile per al casa, specialmente per la zona della cucina, è il robot da cucina. È uno degli elettrodomestici più amati in cucina, ci permette di risparmiare tempo e preparare ricette di ogni tipo!

Se desideriamo dare un nuovo look alla casa, possiamo partire dai vecchi elettrodomestici. Ad esempio, potremmo acquistare un televisore di ultima generazione o un’asciugatrice, perfetta per affrontare l’inverno e avere panni asciutti e profumati in pochissimo tempo.

Cyber Monday: i bestseller elettronici di Amazon in offerta

Grazie al Cyber Monday possiamo avere i bestseller elettronici di Amazon a prezzi super convenienti. Uno dei prodotti da tenere d’occhio è il nuovo Echo Dot di Amazon, è compatibile con Alexa ed ha numerosissime funzioni. In fin dei conti, è uno dei prodotti hi-tech che sta conquistando tantissime case italiane.

Per le appassionate di lettura, invece, è arrivato il momento di comprare il Kindle con luce frontale integrata. Amanti della Apple, con il Cyber Monday su Amazon è possibile acquistare le AirPods con custodia in offerta. In alternativa, è possibile trovare numerosissime cuffie bluetooth con sconti fino al 40%.

Fitness addicted, l‘orologio tracker è quello che fa per voi: su Amazon è tra i bestseller e vari modelli di brand differenti propongono sconti altissimi.