Black Friday 2020: consigli per lo shopping perfetto

Ci siamo: al Black Friday 2020 manca sempre meno. Il 27 novembre sarà il venerdì nero dell’anno, il giorno più atteso da tutti gli amanti dello shopping. Vista l’annata particolare e difficile per l’economia, gli sconti speciali di solito concentrati solo durante questa giornata, dureranno più a lungo e saranno particolarmente interessanti.

È online che solitamente si trovano le offerte migliori del Black Friday, soprattutto quest’anno: come destreggiarsi in questa giungla di siti, promozioni e tentazioni? Serve qualche piccolo accorgimento.

Black Friday 2020: tips and tricks

Niente panico: bastano poche regole per riuscire ad essere soddisfatti del proprio shopping e soprattutto per godersi l’esperienza.

Fissare un budget

Meglio partire subito con le note dolenti: capire quanto si può spendere. Non è necessaria una cifra fissa, ma avere almeno un range entro il quale stare aiuterà a scegliere ciò che davvero vogliamo acquistare. L’ideale è divederlo in tre parti: una per i regali, una per gli auto-regali e uno per uno o più oggetti “imprevisti” che scopriamo all’ultimo e ai quali non possiamo resistere.

Cosa ci serve davvero?

Il Black Friday è il momento perfetto per chiudere la pratica “regali di Natale”, quindi scriviamo una lista di tutte le persone a cui dobbiamo preparare un dono. Da qui partiamo con le varie opzioni d’acquisto, così da cercare in maniera mirata e non perdere tempo.

Per quanto riguarda invece ciò che acquistiamo per noi, la domanda merita una risposta davvero sincera: dopo esserci fissati il budget, spendiamolo in maniera intelligente. Abbiamo davvero bisogno dell’ennesimo vestito nero? O di una gonna di paillettes arcobaleno? Ricordate che l’armadio minimalista è una delle ultime tendenze.

Scegliere e monitorare i siti preferiti

L’offerta è così ampia che quasi perdiamo il senso dell’orientamento, soprattutto durante il Black Friday: concentriamoci solo sui siti che conosciamo, che ci piacciono e dei quali ci fidiamo. Se vogliamo avventurarci su un e-commerce con quale ancora non abbiamo un’esperienza diretta, ricordiamoci di leggere le recensioni degli altri utenti e le politiche di consegna e reso.

Una volta scelti i siti sui quali fare shopping, creiamo un’account e iscriviamoci alla newsletter, di modo da rimanere aggiornati su promozioni o sconti speciali. Poi monitoriamo i prezzi: soprattutto le grandi realtà, hanno una politica trasparente sul costo degli articoli in vendita e sugli sconti, ma è sempre bene controllare le variazioni. Infine attiviamo estensioni del browser o consultiamo siti che segnalano sconti e ribassi inaspettati.

Creare una whislist

Hai fissato il budget, hai scelto i siti per il tuo shopping, hai creato un account, ora è il momento di addentrarsi tra le vetrine virtuali!

Tutto, ma proprio tutto ciò che ti piace inseriscilo nella wishlist: quando avrai finito, potrai riguardarla e selezionare ciò che davvero ti interessa e ciò che ti serve, soprattutto in relazione al tuo budget. Quando la lista sarà completa, al momento dell’acquisto, l’operazione di spostamento nel carrello sarà velocissima e quando si tratta del Black Friday la velocità è tutto: in un attimo i prodotti vanno sold out!

Prendi bene le misure e controlla i colori per evitare il reso (e la delusione)

Mai come quest’anno, il Black Friday sarà soprattutto online, quindi in particolare se si tratta di abiti ma anche di complementi di design, è fondamentale conoscere bene le misure. Ogni sito ha una tabella delle taglie che è preziosissima per capire come orientarsi tra i capi. Inoltre, controllare sempre la taglia indicata a che sistema fa riferimento: italiano, francese, inglese o americano. Una 40 o una M possono essere molto lontane dall’idea che abbiamo, sempre bene dare un’occhiata alle informazioni del sito prima, così da potersi godere immediatamente il nuovo capo acquistato oppure poter incartare subito il regalo natalizio.

Buon Black Friday a tutti!