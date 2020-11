Black Friday Amazon, le migliori offerte per la casa

1 di 5

Da qualche anno in Italia si è diffusa la giornata di sconti conosciuta come Black Friday. Amazon propone tantissimi prodotti per la casa a prezzi davvero scontati, assolutamente da non perdere. L’ormai famoso venerdì nero ha avuto origine negli USA intorno agli anni ’80. Si chiama in questo modo perché cade il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento – il Thanksgiving Day che si festeggia l’ultimo giovedì di novembre. Insomma, è proprio col venerdì nero che si aprono le danze e prende il via lo shopping natalizio. Il Black Friday non è un giorno festivo, ma è un giorno importante per i negozi e le grandi catene commerciali sia online che non: questi offrono delle straordinarie promozioni per aumentare le proprie vendite e le persone sembrano gradire follemente tale iniziativa. Ma quali sono le migliori offerte del Black Friday Amazon, per quanto riguarda la casa? Scopriamo i migliori dei tantissimi prodotti scontati.