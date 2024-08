È questo il biondo che sta bene a tutte

Il biondo è una delle nuance più richieste in assoluto nei saloni di parrucchieri. Esiste in tantissime nuances e sfumature differenti, è una colorazione da poter effettuare a qualsiasi età e può essere ottenuta sia con riflessi caldi che freddi. Avrai sicuramente sentito parlare del biondo sabbia, una delle nuance più in voga negli ultimi anni.

Una tonalità dai riflessi caldi o freddi che ricorda un biondo miele, il colore di tendenza per il prossimo autunno, mixato ad un castano chiaro. Definito come biondo “neutro”, questo perché è possibile adattarlo in base alla tipologia di capello da lavorare e dall’effetto che si desidera ottenere.

Mette in risalto l’abbronzatura, motivo per cui è uno dei più consigliati durante il periodo estivo, il colore sembra ricordare i capelli schiariti dalla luce del sole.

Una chioma estremamente luminosa, l’effetto è molto naturale specialmente se accompagnato da diverse sfumature di biondo. A chi sta bene, però, il biondo sabbia? Se anche tu ami questo tipo di sfumatura, quest’informazione potrebbe tornarti molto utile.

A chi sta bene il biondo sabbia: cosa sapere a riguardo

Sarai rimasta affascinata da tutti quei post pubblicati sui social dagli hairstylist con le loro clienti dalla chioma biondo sabbia, se anche tu vuoi osare con un cambio look questo potrebbe essere il colore che fa per te.

A chi sta bene il biondo sabbia? Secondo gli esperti del settore, trattandosi di una sfumatura abbastanza neutra, il sandy blonde sta bene a tutte. Rende il viso più luminoso e si adatta facilmente a qualsiasi tipo di incarnato, dal più caldo e dorato a quello dal sottotono più freddo.

Potrebbe non essere messo in risalto a chi ha una carnagione rosata, ma in questi casi è possibile miscelare il biondo sabbia con altre nuances di biondo e creare un gioco di colori che si adatti perfettamente al tipo di pelle. Sarà il tuo parrucchiere di fiducia a consigliare la nuance perfetta per te!

Il biondo sabbia, quindi, può essere richiesto da tutte. Da sfoggiare su capelli corti, medi o lunghi, la messa in piega più richiesta con questo tipo di colorazione è sicuramente quella mossa dall’effetto beach waves. Puoi replicare la piega mossa anche a casa ottenendo un mosso favoloso senza l’utilizzo della piastra!

Il sandy blonde, inoltre, è anche il colore più consigliato alle donne mature che desiderano dare luce alla chioma e nascondere i capelli bianchi.