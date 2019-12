Biglietti di Natale: tante idee originali per gli auguri natalizi

Le feste natalizie sono sempre più vicine, quindi non vi resta che pensare ai regali di Natale da fare ad amici e parenti. Dopo aver trovato i regali perfetti, rimane solo una cosa da fare: i biglietti di Natale per augurare buone feste. Sempre molto scenografici nonostante la loro semplicità, se fatti a mano sono ancora più belli e se realizzati dai bambini hanno quella magia in più. I biglietti di Natale possono essere stampati e colorati, realizzati in 3D con perline e strass, oppure creati in stile pop up. Insomma, di idee qui ne potrete trovare davvero tante!



Biglietti di Natale fai da te

Richiede sicuramente più tempo e tanta pazienza, ma il fai da te regala tantissime soddisfazioni personali. A Natale, infatti, ricevere un biglietto di buone feste fatto completamente a mano ha tutto un altro effetto, motivo per cui bisognerebbe trovare il tempo di realizzarne alcuni almeno per i propri cari. Di idee per creare biglietti di auguri di Natale fai da te ce ne sono tante, come l’albero di Natale in 3D o l’albero realizzato con del nastro verde ed incollato su un foglio rosso; renne e Santa Klaus realizzati con bottoni e stoffa sempre incollati su un cartoncino o palline di Natale create con delle perline. Insomma, di idee ne abbiamo raccolte davvero tante per voi, dalle più semplici alle più elaborate!

Biglietti di Natale da colorare

Chi non è esperto di disegno, preferisce di gran lunga stampare dei disegni per poi colorarli a suo piacimento. Per fortuna sul web potrete trovare una vasta scelta di disegni natalizi da stampare della dimensione che preferiamo. I disegni in bianco e nero possono diventare dei perfetti biglietti di Natale da colorare e personalizzare come desiderate. Un’idea molto carina, infatti, è stampare la sagoma di un simbolo natalizio, come la renna, Babbo Natale, un omino di pan di zenzero o una semplice pergamena con all’interno la scritta Buon Natale. Sempre da poter colorare è la candela o un semplice albero di Natale decorato con tanto di stella cometa. Anche qui abbiamo raccolto delle idee per voi alle quali ispirarvi per i vostri biglietti di Natale da stampare e colorare.

Biglietti di Natale per bambini

L’atmosfera natalizia esiste specialmente grazie ai bambini: loro rendono tutto magico e con la loro fantasia riescono a donare tanta gioia e divertimento. Ecco perché le feste natalizie rappresentano l’occasione perfetta per realizzare dei biglietti di Natale per bambini, assieme a loro, da regalare ad amici e parenti. Armatevi di pazienza e procuratevi cartoncini colorati, glitter, colla, forbici e tanto altro ancora: insieme a loro potrete realizzare dei biglietti di Natale a forma di Babbo Natale, a forma di albero natalizio o, perché no, addirittura a forma di renna! Abbiamo raccolto anche alcune idee originali, come la pallina di polistirolo o le forme natalizie create con la pasta modellabile.

Biglietti di Natale pop up

Se state cercando degli spunti per dei biglietti di Natale originali, quelli pop up fanno sicuramente al caso vostro. Anche in questo caso di idee ce ne sono a volontà e noi abbiamo ben pensato di raccogliere sia quelle più semplici e fattibili per chi è alle prime armi, sia quelle più elaborate. Biglietti a forma di pupazzo di neve, alberi di Natale o stelle comete, per rendere il tutto ancora più originale non vi resta che aggiungere le frasi più belle per augurare buone feste. Per poterne realizzare uno, vi dovrete procurare: cartoncini colorati, fogli bianchi, colori come pennarelli e matite, forbici e colla vinilica. Siete portate per il fai da te? Non vi resta che provare a creare un biglietto pop up (facile, promesso)!