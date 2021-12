Ammettiamolo: suona quasi strano che una delle donne più famose d’Italia e dei social, Belen Rodriguez in persona, chieda l’autografo a un’altra star. Eppure, davanti alla rivelazione della showgirl argentina non si può che darle ragione: chi non lo vorrebbe? Ecco chi è il suo idolo e cosa è successo…

Belen Rodriguez e l’autografo a sorpresa: il regalo della sua “musa”

Anche Belen è una fan! La regina indiscussa di copertine e cronache rosa italiane impazzisce per una stella dello spettacolo che tutto il mondo ci invidia e non è immune al desiderio di stringere tra le mani un suo autografo. Nel suo caso, il sogno è diventato realtà!

Il desiderio della showgirl argentina è stato esaudito come nelle migliori favole, e lei stessa ha deciso di condividere la sua immensa gioia con i follower pubblicandolo su Instagram con tanto di dedica speciale e un sentito ringraziamento…

“L’unico autografo che avrei mai chiesto…….. sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa! #contentavomeunabimba #graziesophia #20settember #sophialoren“.

Proprio così: Sophia Loren, eterna e inarrivabile diva del cinema, maestra di spettacolo e di vita, ha voluto donarle un pensiero inviandole una sua foto (stre-pi-to-sa!) in bianco e nero con un messaggio di affetto tutto per lei: “A Belen con cordialità e simpatia“.