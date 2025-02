Tuo figlio dorme male? Questo semplice trucco potrebbe essere la soluzione!

Il bambino sembra non fare sonni sereni, come correre ai ripari? Ecco un trucco che potrebbe rendere le sue (e le tue) notti più tranquille!

Nell’ultimo periodo ti sembra che il bambino non stia facendo sonni tranquilli, probabilmente un semplice gesto potrebbe fare la differenza. Di cosa si tratta? Perché il bambino dorme male?

Un trucco da mettere in pratica tutto il giorno così da rendere l’atmosfera più piacevole, più accogliente e soprattutto ideale per dormire serenamente.

Non solo sarà benefico per il bambino, ma anche per tutte le persone presenti all’interno dell’abitazione. Qual è, quindi, la soluzione a questo problema?

Il bambino dorme male? La soluzione a cui non hai pensato

Se ti sembra di averle provate tutte, probabilmente c’è ancora una cosa che non hai preso in considerazione. Innanzitutto è importante valutare la scelta del materasso, se danneggiato potrebbe impedire al bambino di dormire bene.

Lo stesso discorso vale per il cuscino, quindi è importante scegliere prodotti di qualità e soprattutto confortevoli per la sua età.

Un’altra regola importantissima è evitare di avere vicino al letto dispositivi elettronici, come TV, schermi di tablet e pc, e così via, in quanto potrebbero recare disturbo al sonno del bambino.

Per lo stesso motivo è sconsigliato far vedere la tv o il tablet al bambino prima di andare a letto, in quanto una situazione del genere potrebbe renderlo ancora più attivo e, talvolta, anche nervoso.

Cerca di stabilire una routine così da avere degli orari da rispettare, il bambino man mano si abituerà e inizierà a prendere sonno sempre alla stessa ora. Ma qual è il trucco che potrebbe essere la soluzione a questo problema?

Potresti provare a mettere in casa, specialmente nella sua stanza, un deumidificatore con oli essenziali balsamici. Probabilmente la casa ha un elevato tasso di umidità, fattore che comporta disturbi del sonno.

Secondo l’EPA, ovvero la United States Environmental Protection Agency, è importante avere in casa tra il 30% e il 50% di umidità, anche il 60% potrebbe andar bene secondo la Fondazione del sonno.

Per eliminare l’umidità in eccesso, quindi, bisognerebbe rimediare un deumidificatore. L’apparecchio aiuta a eliminare l’umidità dall’aria interna e renderla stabile per l’abitazione. Ti permette, inoltre, di eliminare allergeni ambientali, come muffe e acari della polvere, e migliorare così la qualità del sonno.

Rimuovendo l’umidità dalla stanza l’aria diventa più facile da respirare, di conseguenza sarà più facile prendere sonno e dormire tranquillamente. Puoi sfruttare i benefici degli oli essenziali balsamici e rendere la stanza ancora più accogliente.

Gli oli purificano l’aria, la rendono più sana e soprattutto più profumata. L’aromaterapia olfattiva è sempre più diffusa e non può che apportare un benessere generale alle persone ogni giorno.

Mettendo in pratica questi consigli noterai che il bambino dormirà molto più serenamente! Non ti resta che capire il livello di umidità presente all’interno della sua stanza e agire di conseguenza.