Capelli grassi, utilizzare il balsamo peggiora la situazione?

Quali sono i pro e i contro del balsamo per capelli grassi? Ecco i consigli su come usarlo al meglio per contrastare l’eccesso di sebo!

Il balsamo per capelli grassi ha i suoi pro e i suoi contro, è importante saperlo utilizzare e soprattutto scegliere prodotti di qualità che siano adatti alle proprie esigenze.

Come applicare il balsamo sui capelli grassi? Ecco cosa devi sapere a riguardo se hai una cute molto grassa che si sporca facilmente nel giro di qualche giorno!

Capelli grassi, pro e contro del balsamo

Un errore molto comune che ancora oggi riguarda molte persone è applicare il balsamo a partire dalla cute. Non esiste errore più grande come questo, il conditioner, comunemente chiamato balsamo, deve essere applicato solo sulle lunghezze in quanto il suo obiettivo è quello di ammorbidire la chioma, renderla più luminosa e soprattutto può aiutare a ridurre l’elettricità statica.

Diversa dalla maschera per capelli da effettuare almeno una volta a settimana, il conditioner può e deve essere applicato ad ogni lavaggio, mentre la maschera va fatta circa 4 volte al mese per idratare e nutrire a fondo il capello.

Devi sapere che è importante scegliere lo shampoo che sia in grado di purificare un cuoio capelluto grasso con eccesso di sebo, la scelta del conditioner non ha nulla a che vedere con la condizione della cute. Nonostante ciò, però, bisogna evitare prodotti troppo oliosi e idratanti in quanto potrebbero appesantire la chioma e renderla maggiormente grassa.

Scegli prodotti riequilibranti che siano in grado di agire su una cute grassa, dopodiché privilegia tutte quelle formule leggere e nutrienti adatte a un capello con problemi di sebo.

Utilizzare il balsamo, infatti, potrebbe avere degli svantaggi se scelto nella maniera errata. Per combattere contro la produzione eccessiva di sebo è importante pulire al meglio la chioma e renderla più facile da pettinare grazie all’utilizzo di un ottimo conditioner.

Come applicare il balsamo? Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo apposito contro i capelli grassi, dovrai strizzare bene la chioma in modo da rimuovere l’acqua in eccesso. A questo punto prendi un po’ del prodotto, spalmalo sulla mano e inizia ad applicarlo su tutte le lunghezze. Evita quindi di toccare la radice, altrimenti rischierai di ritrovarti con i capelli sporchi nel giro di poco.

In realtà, in certi casi, il conditioner è consigliato rispetto alle maschere nutrienti che potrebbero appesantire ancora di più il capello. In alternativa cerca di privilegiare quei prodotti con ingredienti adatti a purificare e contrastare i capelli grassi e prenditi cura del tuo cuoio capelluto ogni giorno.