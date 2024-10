Bagno d’olio per capelli: quali oli usare e come farlo

La cura dei capelli è molto importante nella routine quotidiana. Uno dei trattamenti più amati è il bagno d’olio per capelli, che può essere fatto facilmente e che fa ottenere risultati efficaci.

Il bagno d’olio per capelli è un trattamento naturale che viene utilizzato per nutrire, idratare e rinforzare la chioma. Così facendo, infatti, ai capelli vengono assicurate lucentezza e vitalità (soprattutto se danneggiati). Scopriamo insieme quali oli usare e come fare il bagno d’olio per capelli.

Come fare il bagno d’olio per capelli

Gli oli sono ricchi di proprietà nutrienti e benefiche. Questi sono in grado di penetrare profondamente nei capelli, così da riparare i danni e prevenire la secchezza. Gli oli donano lucentezza, morbidezza e rigenerano i capelli. Sono molto utili soprattutto durante i cambi di stagione, quando capita che i capelli sono particolarmente stressati, sfibrati, secchi e opachi.

Per fare il bagno d’olio per capelli, è necessario – per prima cosa – spazzolare i capelli e, poi, distribire l’olio in modo uniforme dalle radici alle punte dei capelli. È necessario aiutarsi con le dita. Se si tratta di capelli grassi, è meglio agire soltanto sulle lunghezze. Altrettanto utile è fare un massaggio delicato sul cuoio capelluto, stimolando la microcircolazione. Una volta applicato l’olio, potrete fare lo shampoo dopo mezz’ora.

Quali oli usare: l’olio per capelli senza siliconi e parabeni

Ovviamente, è importante scegliere l’olio giusto in base al tipo di capelli e ai casi specifici. Per questo motivo, è comunque consigliabile chiedere il parere di un professionista che saprà indicare l’olio più adatto da utilizzare. Ad ogni modo, per i capelli danneggiati o secchi sono ottimi l’olio di argan, l’olio di avocado o l’olio di cocco. Tutti sono ricchi di sali minerali e vitamine. Per i capelli grassi sono adatti l’olio di jojoba, l’olio di nocciola e l’olio di jojoba, dall’azione idratante.

L’olio di oliva e l’olio di semi di lino sono adatti a chi ha i capelli ricci o i capelli crespi. L’olio di mandorle dolci e l’olio di camelia sono indicati per chiome sottili e fini. È possibile utilizzare anche l’olio di baobab per capelli. Infine, ricordate di non ricorrere a questo trattamento troppo spesso per non indebolire stelo e cuticola.