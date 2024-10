BACI BACI, stick PH reagente liquirizia con burro di cacao nella collezione autunnale di Bottega Verde

La collezione autunnale targata Bottega Verde, BACI BACI, è davvero imperdibile. Con l’arrivo dell’autunno, il brand ci sorprende con delle novità che promettono di conquistare tutte le amanti del mondo bellezza e make-up. Lo stick liquirizia con burro di cacao unisce, ad esempio, il gusto della liquirizia al burro cacao creando un perfetto equilibrio.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una scelta vincente per la stagione autunnale. Scopriamo di più sulla collezione di Bottega Verde, BACI BACI e lo stick PH reagente liquirizia con burro di cacao.

BACI BACI di Bottega Verde: stick PH reagente liquirizia con burro di cacao

Per un look glam in autunno, lo stick alla liquirizia della collezione BACI BACI di Bottega Verde è l’ideale. Per delle labbra morbide, questo prodotto agisce delicatamente sul PH della pelle, colorando naturalmente le labbra. La formula di questo prodotto è profumata alla liquirizia in aggiunta al burro di cacao e ad altri ingredienti dalle proprietà protettive ed emollienti.

Il colore, una volta applicato, resta a lungo. Bottega Verde ha anche preparato altri prodotti make-up e skincare dedicati, per l’appunto, alle labbra affinché siano setose, morbide e raffinate. Questo lip balm è da tenere sempre con sé ed è in grado – come detto – di “vestire” le labbra in modo naturale e unico. Dal delizioso profumo di liquirizia e arricchito con burro di cacao, vanta un effetto “magico”, perfetto per questa stagione!

Mango, papaya, olio di camelia, burro di karité, olio di avocado, peperoncino e rosa canina

A questo proposito, sono da non perdere lo scrub labbra con mango e papaya e il PH jelly stick con olio di camelia. Della collezione BACI BACI di Bottega Verde fanno parte anche la maschera labbra con burro di karité e acido ialuronico, il gloss dall’effetto volumizzante con olio di avocado e peperoncino e il nutrioil labbra con olio di papaya e rosa canina.

Dalle formule vegane, senza parabeni, senza siliconi, senza cessori di formaldeide e senza oli minerali, sono prodotti indicati per dire addio alle labbra secche e screpolate, grazie – come detto – all’azione idratante ed emolliente per labbra sempre morbide. Si tratta di prodotti che possono essere applicati prima di andare a dormire, ma anche durante il giorno. Il delizioso profumo avvolgerà le vostre labbra, regalandovi una piacevole sensazione oltre che labbra piene e brillanti.