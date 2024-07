6 prodotti Bottega Verde da comprare questa settimana

Uno dei brand più apprezzati dalle donne di tutte le età, Bottega Verde è senza dubbio un marchio molto ricercato per la cura del proprio corpo e del benessere. Quali sono i prodotti Bottega Verde da comprare questa settimana per rendere la tua beauty routine ancora più efficace?

Se desideri arricchire il tuo beauty case con nuovi prodotti e hai un budget non eccessivamente alto, Bottega Verde è senza ombra di dubbio un ottimo compromesso per ottenere dei prodotti a prezzi accessibile con ingredienti di buona qualità. Scopri i prodotti Bottega Verde da comprare questa settimana!

6 prodotti Bottega Verde da avere quest’estate

Tra i vari prodotti per la skincare durante il periodo estivo non può assolutamente mancare la crema solare. La protezione solare del brand italiano ha una SPF 50 ed è arricchito da aloe e acido ialuronico, ingredienti ideali per mantenere la pelle in salute. Consigliata per chi desidera una pelle protetta, abbronzata e soprattutto idratata!

prodotti Bottega Verde da portare al mare – Pourfemme.it

Oltre alla crema solare, ovviamente, non può mancare la crema doposole. Anche quest’ultima è arricchita da aloe e acido ialuronico, puoi stenderla su tutto il corpo dopo l’esposizione al sole. Puoi anche applicarla sul viso! Portali sempre con te, specialmente la crema solare: è importante da applicare più volte al giorno anche in città!

prodotti Bottega Verde da aggiungere al beauty case – Pourfemme.it

In offerta un kit imperdibile ideale per prendersi cura delle proprie gambe: troverai lo scrub per glutei con sali del Mar Morto e vitamina b3 e il siero glutei rassodante sempre con sali del Mar Morto e Collagene vegetale, ideale per tonificare e ottenere un effetto anti cellulite. Dopo aver utilizzato entrambi i prodotti proverai una sensazione di pelle più tonico e levigata! Ti consigliamo di aggiungerla alla tua beauty routine notturna.

Acqua profumata Bottega Verde da avere – Pourfemme.it

Uno dei prodotti da avere questa settimana di Bottega Verde è l’acqua profumata da spruzzare su gambe e braccia ogni volta che ne hai bisogno. Oltre a donare una fragranza fresca ed estiva, l’acqua profumata ti permette di ottenere una pelle più morbida e idratata. Le due fragranze più amate sono acqua marina, per un profumo più delicato, e ninfea anemone, dal profumo più intenso e vivace.

Con l’utilizzo di questi prodotti la tua skincare estiva ti regalerà tantissime soddisfazioni. Non dimenticare di rimuovere il make up tutte le sere e di prenderti cura non solo del tuo viso, ma anche del tuo corpo che ha bisogno di essere idratato specialmente dopo l’esposizione al sole!