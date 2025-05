Baby Doll Style: il ritorno del romanticismo nelle collezioni estive

Quest’estate il look romantico prenderà il sopravvento: torna in auge il Baby Doll Style, uno dei look più romantici di sempre. Quali sono i capi d’abbigliamento da prediligere se l’obiettivo è vestirsi seguendo la moda del momento? Abiti morbidi, vita alta, gonne ampie e corte e maniche a sbuffo, solo solo alcuni dei dettagli a cui fare riferimento per scegliere un perfetto look in stile Baby Doll.

Scopriamo di più sulla tendenza più chic e dolce del momento di cui, probabilmente, non potrai fare a meno!

Baby Doll Style: come scegliere il look perfetto per l’estate

Oltre ad essere una tendenza romantica, lo stile Baby Doll viene ritenuto anche sensuale e femminile. Il risultato finale che si desidera ottenere, se un look più romantico e dolce o un look più sexy ed elegante, può essere decretato con la scelta degli accessori.

Un abito in stile Baby Doll può, quindi, essere indossato con sandali bassi dalla nuance neutra oppure essere sfoggiato con un sandalo gioiello con tacco a spillo per un outfit più importante.

A proporlo per la Primavera Estate 2025 ci ha pensato la casa di moda Chloé, la maison francese propone nella sua collezioni abiti femminili dalle linee svasate e svolazzanti, in sintonia con lo stile Baby Doll.

Sono tanti altri i brand che hanno deciso di proporre i loro Babydoll dress per la calda stagione. Le fantasie a pois sono quelle più gettonate, ma non passa inosservato il vestito proposto da ASOS in versione denim con maxi fiocco sulla schiena.

Anche il mini dress proposto da Levi’s è uno dei più gettonati: semplice, romantico e perfetto per tutte le occasioni. Puoi indossarlo con ogni tipo di calzatura e valorizzarlo con accessori di tendenza.

Il più amato rimane il vestito nella sua colorazione total white: ideale per mettere in risalto l’abbronzatura, puoi indossarlo in città, così come in spiaggia. Un vestito versatile da avere assolutamente nell’armadio per quest’estate.

Le maniche con dettagli volant non devono mancare, se il tuo obiettivo è ottenere un outfit in perfetto stile Babydoll. Non ti resta che trovare l’abito perfetto per te e personalizzarlo!