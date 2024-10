Baby anoressia, allarme bambine piccole: cause e cosa fare

La baby anoressia è in costante aumento e riguarda bambine sempre più piccole, per cui è importante intervenire tempestivamente.

Il fenomeno della baby anoressia è, purtroppo, in costante aumento e questo non può far altro che aumentare la preoccupazione sia tra i professionisti del settore che, soprattutto, tra i genitori. Si tratta di una condizione che interessa, in particolar modo, le bambine che si trovano in età preadolescenziale.

A lungo andare, questo può provocare conseguenze gravi e permanenti sia per quanto riguarda lo sviluppo fisico che quello psicologico delle ragazzine. Ovviamente, è un problema serio che, troppo spesso, viene sottovalutato. Scopriamo di più sulla baby anoressia, sulle cause e cosa fare.

Le cause della baby anoressia tra le bambine piccole

Parlando di baby anoressia, è importante riconoscerne tutti i segnali e cercare di intervenire in modo tempestivo per il benessere delle bambine. È chiaro che ogni genitore può fare la differenza. L’età in cui l’anoressia fa la sua comparsa si va abbassando sempre di più: nel 3% dei casi, infatti, le bambine colpite hanno un’età compresa tra gli 8 anni e gli 11 anni. Sembra che siano più di 300mila i minori che ne soffrono, secondo i dati dall’Istituto Superiore di Sanità.

I disturbi alimentari sono in aumento: in totale si parla di circa 4 milioni di persone, di cui sette su dieci sono adolescenti. Dal 2020, sarebbe stato registrato un aumento dei casi del 40%. Le bambine cominciano a essere selettive con il cibo sempre prima, aspirando alla magrezza e limitando, di fatto, la crescita. Le cause della baby anoressia sembrano essere legate alla fase di sviluppo: se in passato l’anoressia faceva la sua comparsa tra i 14 e i 15 anni, oggi alimentazione e microplastiche – tra le altre cose – hanno un’influenza sulla comparsa del ciclo con conseguenze sulla salute.

Ad avere un importante ruolo, ad ogni modo, sono i social che amplificano i confronti con gli altri e modelli che sono, di fatto, irreali. I disturbi dell’alimentazione sono un sintomo dello stare male con se stessi. Non molti sanno che anche i maschi soffrono di disturbi alimentari per aumentare la massa muscolare, soprattutto tra i 12 anni e i 17 anni.

Cosa fare per tutelare le bambine piccole dai disturbi alimentari

Prima di tutto, è di fondamentale importanza riconoscere immediatamente i sintomi e chiedere, quindi, aiuto. È importante rivolgersi a medici e centri specializzati che possano essere di aiuto contro l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating o alimentazione incontrollata.

Sfortunatamente, però, i centri che si occupano dei casi di età inferiore ai 13 anni non sono molti. Nonostante le difficoltà, dalla baby anoressia si può guarire, ma soltanto chiedendo aiuto per risolvere la sofferenza fisica e la sofferenza psicologica e imparando a riconoscere i sintomi di fame e sazietà.