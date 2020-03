Esistono siti dove ascoltare o scaricare audiolibri gratis? Certo che sì! Esistono, sono numerosi, e perfettamente legali. Da Liber liber a Progetto Babele, da Libroaudio a Classici Audiolibri, abbiamo selezionato le realtà virtuali più interessanti, e soprattutto free, a cui fare riferimento se amate il mondo dei libri da ascoltare, con una ricca proposta di titoli di oggi e di ieri.

Progetto Babele

Progetto Babele mette a disposizione sul proprio sito gli audiolibri gratis di alcuni dei migliori racconti comparsi sulla rivista. I racconti possono essere sia ascoltati online che scaricati gratuitamente sul lettore MP3. Tra i titoli proposti, suddivisi in sezioni tra cui narrativa, fantascienza, giallo, fantastico, si annoverano “La porta” di Cesarina Bo, “Delusione” di Christian Bigiarini, “Quella casa sulla collina” di Marcello Caccialanza e molti altri.

Gli audiolibri gratis di Liber liber

Su Liber Liber potete trovare moltissimi audiolibri gratuiti e non solo. Ci sono anche più di 3.300 libri, brani musicali e una videoteca. Gli audiolibri sono suddivisi per autore e opere, e si possono anche scaricare sul proprio pc cliccando con il tasto destro sul file e salvandolo. Per quanto riguarda i titoli, ci sono sia grandi classici che opere moderne.

Audiolibri

Su Audiolibri si possono trovare 3000 audiolibri gratis, non solo in lingua italiana. E questo è un bene perché ascoltarli in altre lingue può essere utile per migliorare dal punto di vista dell’apprendimento linguistico. Tra le lingue presenti l’arabo, il francese, l’inglese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tedesco e via dicendo.

Audiolibri gratis: classici intramontabili

Letteratura italiana e internazionale a disposizione per essere ascoltata gratuitamente. Questa l’offerta di “Classici Audiolibri“, che include tanto per citarne alcuni, titoli come “Il conte di Montecristo“, “Pinocchio“, “Il nome della rosa“, “Moby Dick“.

Libroaudio

Ricca selezione di audiolibri gratuiti anche su Libroaudio, dove si possono scaricare audiobook per ragazzi, dall'”Isola del Tesoro” di Robert Louis Stevenson a “Pinocchio” di Collodi, dai “Misteri della Jungla Nera” di Salgari a “Il richiamo della foresta” di Jack London.