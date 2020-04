View this post on Instagram

Ho organizzato un’asta online di 59 cimeli – sportivi e non – il cui ricavato sarà interamente devoluto all’ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII. ❤️❤️❤️ Questa asta avverrà martedì 14 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 💡💡 DOMANI💡💡 Trovi link nella mia BIO dal quale si aprirà la pagina con il form di registrazione/pre-iscrizione all’asta. 📃📄📑 Come indicato all’interno del form, l’utente riceverà, circa 24 ore prima dell’orario di inizio dell’asta, il link e le credenziali per accedere ad un evento innovativo, in diretta streaming.🍾🥂🍾🥂 Nel rispetto delle normative vigenti, io sarò in collegamento da casa mia, così come il battitore dell'asta: @frankmatano 🥰🥰 VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMIIIIIII🥰🥰 🥰🥰🥰🥰I organized an online auction of 59 memorabilia – including the Olympic gold goggles in Beijing 2008 – the proceeds of which will be entirely donated to the Bergamo hospital ASST Papa Giovanni XXIII.❤️❤️ This auction will take place on Tuesday 14 April, from 15.30 to 17.30.💡💡TOMORROW💡💡 You can find the direct link in my BIO from which the page with the registration / pre-registration form will open.📃📄📑 As indicated in the form, the user will receive, about 24 hours before the auction start time, the link and credentials to access an innovative event, live streaming.👊🏻👊🏻 In compliance with current regulations, 😷😷I will be in connection from my home, as well as the auction hitter: Frank Matano.🍾🥂🍾🥂see All of you TOMORROW 🍾🥂🍾🥂