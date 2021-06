Ashley Graham è da sempre in prima linea per la causa della body positivity e non manca di utilizzare i propri social e le proprie scelte lavorative per diffondere messaggi di amore e inclusività per tutti i corpi e le loro forme.

In uno dei suoi ultimi post Instagram ha voluto rivolgersi a tutte le persone che con l’arrivo dell’estate sono un po’ timorose nello scoprirsi, sia per quanto riguarda la quotidianità che in spiaggia, perché non trovano il loro corpo abbastanza bello, preferendo nasconderlo. La modella ha condiviso parole piene d’amore e positività, corredate da fotografie di donne dalle diverse forme che non nascondo più i loro difetti, come per esempio le smagliature, ma si sentono bene e bellissime così come sono.

“Con l’arrivo del caldo – recita il post – so che molte persone fanno fatica ad indossare meno vestiti e a mostrare più belle del solito. Spero che queste foto nelle quali sono stata taggata di tanti bei corpi ti motivino ad amare di più la pelle in cui sei“.

“Credimi – continua Ashley Graham – quando ti dico che il tuo corpo è bellissimo e so che può essere facile raccontare a se stessi la bugia che non si è abbastanza belli, magri, sexy, abbastanza “perfetti” da potersi permettere di indossare una canottiera o un costume da bagno. Ma là fuori fa caldo e tu sei bello, non lasciare che la tua mente ti impedisca di goderti la vita al massimo (e ricordati di dirti ti amo ogni giorno)!“

Le fotografie che ha scelto ritraggono donne felici, sicure, umane nella loro unicità, proprio come sceglie sempre di mostrarsi anche lei, pur condividendo anche momenti difficili e riflessioni.

Ancora una volta la modella, che non vuole essere definita né curvy né taglia forte, sfrutta la propria visibilità per mandare un messaggio deciso: anche quest’estate, non esiste un corpo che merita più di altri di spogliarsi, tutti sono perfetti così come sono, anche tu.