Arriva il super bonus da 1200 euro: cosa è e in cosa consiste

Un nuovo bonus è previsto dal governo a sostegno delle famiglie per poter affrontare meglio il periodo di grandi rincari.

Dopo la pandemia e la guerra, con l’inflanzione alle stelle, i prezzi sono aumentati ma con i salari che sono gli stessi non è facile per gli italiani affrontare questo cambiamento economico che ha portato non pochi disagi.

Per questo il governo ha scelto di adottare delle modifiche e degli aiuti per consentire a tutti di gestire la crisi e soprattutto di avere la possibilità di approcciare meglio alla vita di tutti i giorni.

Bonus da 1200 euro: a chi spetta

Ogni bene è maggiorato, dai prodotti di uso comune ai costi, quindi beni di prima necessità ma non solo, anche bollette e altri prodotti affini. Con il bonus da 1200 euro annui sicuramente le persone potranno tirare un sospiro di sollievo e avere un aiuto concreto per le proprie finanze.

Questo beneficio è corrisposto nella misura complessiva di 1200 euro ed è pensato in aggiunta ai lavoratori dipendenti. Un tempo c’era il bonus Renzi, integrazione di circa 80 euro che cadeva in busta paga e portava un aumento generalizzato su base annua. La nuova misura introdotta dal governo viene sempre accreditata in busta paga e consiste in 100 euro mensili che determinato un importo totale annuo di 1200 euro.

Questo beneficio è per i dipendenti e per i lavoratori con redditi fino a 15 mila euro, altrimenti per quelli con un importo fino a 28 mila euro annui la cifra spettante sarà a scalare. I lavoratori che percepiscono nell’anno un importo entro i 15 mila euro riceveranno 1200 euro in busta paga, gli altri invece una cifra che sarà calcolata in base al loro stipendio.

L’importo viene calcolato facendo la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda quindi verrà corrisposta in modo differente e bisogna calcolare individualmente quanto spetta. Il bonus è previsto, oltre che per requisito di reddito, solo per coloro che hanno un contratto di lavoro da dipendenti o assimilati, non vale quindi per gli autonomi. Per lavoratori assimilati si intendono: compensi derivanti da cooperative, indennità e compensi per dipendenti a carico, borse di studio o assegni, redditi da collaborazione coordinata e continuativa, sacerdoti, pensioni, lavori socialmente utili.

Questo credito viene erogato direttamente dal datore di lavoro che poi lo scala dall’IRPEF da pagare all’INPS, quindi bisogna controllare che sia presente in busta paga e che ci siano le diciture relative e le specifiche, altrimenti è opportuno chiedere spiegazioni.