Gli antiossidanti sono fondamentali per avere capelli sani: ecco perché

Il nostalgico clima autunnale non porta solo il peso di trasportare bruscamente alla realtà chi ancora avverte la sensazione della salsedine sulla pelle, ma segna puntuale uno dei cosiddetti “periodi no” per quanto concerne la salute della propria chioma. Reduci dalle vacanze e non ancora ripresi dallo strapazzo che il duo sole e mare costituisce, i capelli si mostrano deboli e come mai disidratati, soggetti ad ingente caduta.

Sì, esattamente allo stesso ritmo in cui le foglie cadono dagli alberi nel paesaggio circostante! Se c’è un modo per evitarlo? Niente che una dieta sana ed equilibrata non possa risolvere, accompagnata dalla giusta integrazione, si intende. Tra i maggiori rimedi per capelli dopo l’ estate troviamo infatti gli antiossidanti: vediamo insieme di cosa si tratta.

Capelli ed antiossidanti: è tutto vero?

Foto Instagram @chrisappleton1

Durante specifici momenti dell’anno i capelli necessitano senz’altro di cure intensive, che possano contribuire quanto più possibile a renderli forti, sani e luminosi. Oltre all’utilizzo dell’irrinunciabile aceto di mele come rimedio naturale, integrare nella propria quotidiana alimentazione sostanze antiossidanti, ad esempio, aiuterà a contrastare l’effetto dei radicali liberi – ossia i diretti responsabili del loro naturale invecchiamento così come della perdita di colore e lucentezza- restituendo loro nuova vigore dall’interno.

Uno su tutti la vitamina E, un potente antiossidante che incrementa l’assorbimento di ossigeno nelle cellule del corpo: una buona circolazione a livello del cuoio capelluto pare sia addirittura fondamentale per favorire una sana crescita del capello, rinvigorendone la struttura a partire dal fusto. Allora, vi abbiamo convinte?