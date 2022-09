Aceto di mele: un rimedio naturale per i tuoi capelli

L’aceto di mele è un toccasana per il nostro organismo, è molto utile per stimolare il metabolismo e nei processi di prevenzione del nostro corpo.

Inoltre è un alleato per la bellezza dei nostri capelli e del della nostra pelle.

Ottimo rimedio anche per le pulizie casalinghe: per pulire il bagno, il frigo, sgrassare i piatti. Scendiamo nei dettagli dei suoi mille usi.



Aceto di mele, a cosa serve?

L’aceto di mele è ricco di potassio e protegge le pareti arteriose e venose.

Contiene fosforo, cloro, magnesio, calcio e ferro. Necessario per dare sollievo agli occhi stanchi, per laringiti, raucedine, forme lievi di asma, per tutti i tipi di tosse ma anche per le articolazioni, per la digestione e la disintossicazione del fegato.

Quando acquistate l’aceto di mele assicuratevi che sia fatto mele intere e non solo con torsoli e buccia. Inoltre scegliete sempre un aceto biologico.

L’aceto di mele per capelli splendenti

Foto Shutterstock | Halay Alex

L’aceto di mele si può usare per dare lucentezza e luminosità ai vostri capelli, li rende setosi e morbidi ed aiuta anche a sciogliere i nodi.

Se volete usare l’aceto come maschera per la vostra chioma, dovete mescolare un bicchiere di aceto di mele e due di acqua calda ed usare questo impacco per risciacquare i capelli dopo il balsamo.

Non esagerate però, utilizzate questo trattamento massimo due volte a settimana, altrimenti i capelli potrebbero seccarsi.

L’aceto di mele è utile anche per purificare il cuoio capelluto.

Utilizzate una parte di aceto e 2 di acqua con una goccia di olio essenziale di salvia. Versate sulla vostra testa e massaggiate il cuoio capelluto e i capelli e lasciate agire per 10 minuti. In questo modo eviterete anche la forfora.

Anche spazzole e pettini possono essere puliti e disinfettati grazie all’aceto. Metteteli a bagno con acqua e aceto per 12 ore e torneranno come nuovi!

Con l’aceto di mele potrete dire addio anche alle doppie punte. Utilizzate 3 gocce di olio di jojoba e poche gocce di olio di rosmarino, uniteli al balsamo e massaggiate i capelli, poi sciacquate con l’acqua in cui avrete diluito 3 cucchiai di aceto di mele.

L’aceto di mele è ottimo anche come maschera per il viso

Con uno scrub all’aceto la pelle del vostro viso tornerà come nuova.

Prendete una ciotolina e mettete un cucchiaino di farina d’avena, uno di mandorle pestate, due cucchiai di aceto di mele, un pizzico di sale fino ed una goccia di essenza di limone.

Successivamente applicate questa crema sul viso e massaggiate dolcemente con movimenti circolari. Infine risciacquate con acqua tiepida e godetevi la vostra pelle liscia.