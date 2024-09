Anticipazioni Uomini e donne: chi torna in studio dopo anni, web in delirio

Emergono già da ora le prime anticipazioni sulla nuova stagione di “Uomini e donne”, è previsto un ritorno inaspettato in studio. La stagione di “Uomini e donne” in Tv non è ancora partita, ma è già stata fatta la prima registrazione, per questo è possibile avere un’idea di quello che vedremo. Maria De Filippi sembra essere intenzionata a ridare spazio al “trono classico”, che negli ultimi tempi ha destato davvero poco appeal, per questo ha scelto di puntare su tre personaggi che sembrano essere in grado di suscitare interesse in chi si trova a casa. Si tratta di Michele Longobardi, corteggiatore di Manuela Carriero fino a pochi mesi fa, Francesca Sorrentino, che aveva partecipato a “Temptation Island” e il ristoratore …

La stagione di “Uomini e donne” in Tv non è ancora partita, ma è già stata fatta la prima registrazione, per questo è possibile avere un’idea di quello che vedremo. Maria De Filippi sembra essere intenzionata a ridare spazio al “trono classico”, che negli ultimi tempi ha destato davvero poco appeal, per questo ha scelto di puntare su tre personaggi che sembrano essere in grado di suscitare interesse in chi si trova a casa. Si tratta di Michele Longobardi, corteggiatore di Manuela Carriero fino a pochi mesi fa, Francesca Sorrentino, che aveva partecipato a “Temptation Island” e il ristoratore Alessio Pecorelli.

La curiosità dei telespettatori riguarda come sempre anche i protagonisti del “trono over”, che generano sempre non poco divertimento, dimostrando come sia possibile credere all’amore a ogni età. Da quanto trapela, è previsto un ritorno di qualcuno che in studio non si vedeva da anni, ma che era davvero amatissimo dai telespettatori.

A “Uomini e donne” qualcuno sta per tornare

Non è certamente la prima volta che persone che hanno fatto parte a lungo del parterre di “Uomini e donne” possano decidere di tornare a distanza di tempo. Spesso, infatti, lasciano il programma, come è giusto che sia, dopo avere trovato una persona che li ha colpiti e costruiscono una storia lontano dalle telecamere, ma se le cose vanno male può esserci l’opportunità di provare a ripetere l’esperienza.

Non sempre questa scelta viene presa bene dai telespettatori, soprattutto se si nota la volontà di restare quasi a oltranza in studio e di non avere gande interesse a trovare l’amore (Gemma Galgani è l’esempio più eclatante). Ora sembra essere arrivato il momento per rivedere un personaggio che ha tento banco anni fa, ma che aveva lasciato poi lo studio proprio dopo avere trovato la donna che faceva per lui. Si tratta di Francesco Turco, che sarebbe da poco tornato “singolo”, come amava dire lui, per questo sarebbe pronto a rimettersi in gioco.

L’ex cavaliere avrebbe sempre mantenuto i contatti con la redazione, che si sarebbe interessata in più occasioni a lui, così da capire l’evoluzione della sua relazione. Ed è per questo che tutti, Maria De Filippi compresa, sarebbero felici di dargli questa nuova possibilità.

In occasione della prima registrazione, a dire la verità, lui non c’era, per questo si era pensato che la voce che si era diffusa già un mese fa fosse senza fondamento. E invece non sembra essere così. La sua assenza era infatti dovuta a motivi familiari, come sottolineato dal blogger Amedeo Venza, che gli hanno impedito di essere a Roma.

Non resta quindi che attendere, nelle prossime puntate lui ci sarà davvero e non mancherà di regalare un sorriso a chi si trova a casa.