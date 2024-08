Saverio Costanzo, la rivelazione del figlio di Maurizio su Maria De Filippi: “E’ stata lei”

Lui è il figlio di 48 anni di Maurizio, il regista tempo fa ha confessato una cosa sulla moglie del padre. Ecco le parole che stupiscono.

Saverio Costanzo è uno dei figli del compianto Maurizio, regista e sceneggiatore, ha 48 anni e una carriera ricca di successi. Tra i suoi lavori ricordiamo il film La solitudine dei numeri primi e la serie di successo L’amica geniale. Dopo la scomparsa del padre aveva fatto una rivelazione su Maria De Filippi che nessuno conosceva fino a quel momento.

Il 48enne è legato all’attrice Alba Rohrwacher, che sarà la protagonista dell’ultima stagione de L’amica geniale. Saverio Costanzo, nonostante sia il figlio di un personaggio che ha fatto la storia della televisione italiana e lui stesso lavori nel mondo dello spettacolo – sebbene dietro la telecamera – non ama stare al centro del gossip. Dopo la morte del padre ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche di Maria De Filippi.

Saverio Costanzo, il suo rapporto con Maria De Filippi

Poco dopo la morte del padre ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato dei suoi ricordi di infanzia, del rapporto che aveva con il padre e anche di quello che ha con Maria De Filippi.

Il regista ha ricordato che la madre e il padre non hanno mai dormito assieme, questo perché – a detta del figlio -Maurizio Costanzo non avrebbe dormito con nessuna delle sue compagne. Ha spiegato quanto volesse bene al padre e fosse legato a lui, ma le cose non sarebbero andate sempre bene tra di loro.

A farli riavvicinare ci avrebbe pensato Maria De Filippi, una rivelazione inaspettata, perché non sempre in figli dei precedenti matrimoni vanno d’accordo con la nuova moglie del padre.

Ma per Saverio Costanzo e Maria De Filippi non è stato così: “(…) Devo molto a Maria, fu lei a riavvicinarci“, queste le parole del regista al quotidiano di vai Solferino. Il 48enne negli anni ha dovuto fare i conti con chi l’ha criticato di essere stato “raccomandato”, ma lui ha sempre affermato con fierezza di non aver avuto alcun tipo di facilitazione.

Ha spiegato che ciò che sembrava così scontato in realtà non lo sarebbe mai stato, dunque il padre non gli avrebbe mai “regalato” nulla per quanto riguarda il lavoro. La sua scomparsa per lui è stata un dolore enorme, con gli altri fratelli si sono stretti anche a Maria De Filippi, che era la moglie da ormai tantissimi anni. Come ha rivelato lo stesso Saverio, tra lui e la conduttrice ci sarebbe un bel rapporto.