Annalisa e il ‘faccia a faccia’ con i genitori: “Adesso…”, la sua richiesta

Annalisa ha recentemente raccontato un aneddoto che riguarda la sua famiglia: ecco cosa è successo con i suoi genitori. Il confronto è stato inaspettato.

La cantante è sicuramente una delle più amate del panorama musicale italiano e ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico nazionale. Lo ha fatto con la sua personalità artistica e con il suo talento, grazie al quale è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Ha raggiunto la popolarità per merito della sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, che le ha permesso di diventare la cantante che è oggi. Annalisa ha di recente rilasciato un’intervista, durante la quale ha parlato della sua vita personale e lavorativa. Questo è ciò che ha rivelato a tal proposito.

Annalisa e quell’aneddoto sui genitori: un confronto inatteso

L’artista si è raccontata al Corriere della Sera e ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera: ha infatti parlato della sua laurea in Fisica, della sua partecipazione ad Amici e di tutti i successi che ha ottenuto da quel momento in poi.

Ha inoltre rivelato che il periodo dell’Università è stato per lei molto importante, perché le ha dato la possibilità di ritrovare il coraggio di tornare ai provini dopo le porte chiuse in faccia di X Factor e Amici. “Presa la laurea ho detto ai miei: ‘Adesso mi date un anno e faccio solo quello che voglio io, vediamo come va a finire’“. Ha così ripreso in mano la sua vita e ha capito di dover riprovare la strada della musica.

Annalisa provò quindi ad entrare nuovamente nella scuola di Amici e ci riuscì: oggi ricorda quel momento come uno dei più appaganti della sua vita. “Ho vissuto una felicità incredibile” ha detto la cantante, per poi aggiungere: “E mi piacerebbe riviverla anche per ricordarmi quanto poco avevo prima“.

Quello rappresenta infatti l’attimo in cui ha avuto inizio la sua scalata verso il successo, grazie a cui ha potuto farsi apprezzare dal pubblico per le sue doti canore e per il suo talento. L’artista ha infine rivelato qualche dettaglio in più sulla sua quotidianità, confessando di fare molto shopping quando vive una delusione.

“Siccome conosco questo mio tallone d’Achille” ha continuato lei “faccio acquisti poveri, non sette borse da mille euro l’una ma cose banali, vestiti da poco”. C’è intanto molta attesa per i prossimi progetti lavorativi di Annalisa, che porteranno senz’altro non poche sorprese.