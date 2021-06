E se Angelina Jolie fosse tornata con il suo ex?

L’estate 2021 potrebbe essere quella dei ritorni di fiamma, delle coppie che si ritrovano, degli amori che fanno giri immensi e poi ritornano: dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck, ora potrebbe essere il turno di Angelina Jolie e di uno dei suoi ex mariti, il primo, l’attore inglese Jonny Lee Miller.

I due si sono conosciuti sul set del film Hackers e si sono sposati giovanissimi nel 1996, per poi lasciarsi l’anno successivo e finalizzare il divorzio nel 1999. La distanza, la carriera e la giovane età aveva portato alla fine della loro unione, salvo però rimanere sempre in ottimi rapporti, tanto che in un’intervista del 2004, Angelina definì il divorzio da Miller una delle cose più stupide che avesse mai fatto.

Angelina Jolie e l’ex Jonny Lee Miller: l’amicizia dopo l’amore

Ora tra i due potrebbe esserci di nuovo del tenero: Angelina Jolie ha festeggiato New York il suo 46° compleanno insieme a tutti i suoi figli e durante una passeggiata per le vie di Brooklyn è stata paparazzata mentre andava a trovare proprio l’ex, da sola, senza guardia del corpo né figli. Forse solo un saluto o forse un riavvicinamento, sicuramente benefico per lei, visto che al momento è nel pieno della causa di divorzio da Brad Pitt e della battaglia legale per la custodia dei figli.

I due si sarebbero poi rivisti nei giorni successivi anche con i rispettivi figli, infatti, l’attore britannico, star del film Trainspotting e della serie Elementary, ne ha uno, Buster, avuto dall’attrice Michele Hick, col quale è stato sposato dal 2008 al 2018. Angelina ha portato con sé prima Knox e poi Pax per far loro conoscere Miller, segno che il legame tra i due attori è sicuramente forte e profondo, ma se è (di nuovo) amore non è ancora dato saperlo.