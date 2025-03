Amici, arriva l’annuncio della cantante più amata: è in dolce attesa

Anche l’attuale edizione di Amici è entrata nella sua fase più importante. Quelle della puntate in onda in prima serata, durante le quali cantanti e ballerini sono chiamati a dare il massimo per non perdere il loro posto nel programma. E per convincere la nuova giuria messa su da Maria De Filippi e composta dal ‘veterano’ Cristiano Malgioglio e dalle new entry Amadeus ed Elena D’Amario.

In attesa di scoprire quali saranno gli allievi che, sabato dopo sabato, riusciranno ad andare avanti nel serale e a raggiungere la tanto desiderata finale, c’è una notizia che riguarda proprio una ex cantante del talent show di Canale 5. Un’artista amatissima nella sua edizione, che nelle scorse ore ha annunciato la più dolce delle novità: è in attesa del suo primo figlio.

Amici, una delle cantanti più amate del talent show è incinta: “Sento la vita nei tuoi battiti”

“È stato un regalo inaspettato, il più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in modo bello.” È con queste parole che, al settimanale Chi, Emma Muscat ha parlato del momento in cui ha scoperto di aspettare il suo primo bambino.

Protagonista della diciassettesima edizione di Amici, vinta da Irama, la cantautrice e pianista maltese ha raccontato di aver scoperto di essere incinta poco dopo aver compiuto 25 anni, lo scorso novembre. Un’emozione magica per lei e per il suo compagno Kurt, estraneo al mondo dello spettacolo, conosciuto in un beach club a Malta nel 2019: da quel momento non si sono più separati.

“Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è paura, felicità, diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura per quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un bel momento. Sto imparando nuove cose ogni giorno”, ha raccontato l’artista, che sui suoi canali social ha condiviso alcuni scatti in cui si mostra, più bella che mai, col suo pancione. Nel post, Emma annuncia: “il nostro piccolo miracolo arriverà questo agosto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Muscat (@emmamuscat_official)

La cantante è fidanzata da sei anni ma non ama parlare molto del suo privato, soprattutto dopo la storia pubblica vissuta con Biondo, suo collega ad Amici 17: “Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. A volte è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo”