L’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore con la star di Amici: eccolo insieme, bellissimi

Quando si tratta di Maria De Filippi, il successo è più che assicurato. Le trasmissioni ideate e condotte da lei sono tra le più seguite in assoluto e continuano a collezionare ascolti record da tantissimi anni. Format collaudati, divenuti ormai appuntamenti fissi per il pubblico di Canale 5. Che, nelle scorse ore, ha assistito a quello che si può definire un crossover del tutto inaspettato.

Due protagonisti di due differenti programmi targati De Filippi sarebbero una nuova coppia. L’indiscrezione era già trapelata sul web un po’ di settimane fa, ma nelle scorse ore è apparsa una nuova foto che li ritrae insieme. Con tanto di gossip in allegato: “Sempre più innamorati e affiatati”. Lui è un ex tronista di Uomini e Donne, lei una delle ballerine più talentuose di Amici: ecco chi sono.

Uomini e Donne, l’ex tronista ‘paparazzato’ con la ballerina di Amici: è nata una nuova coppia

La voce circa la loro ipotetica frequentazione si era già diffusa sul web nel mese scorso, ma solo nelle scorse ore sono arrivate nuove conferme. A parlare della nuova coppia è stato Alessandro Rosica, che, attraverso le sue storie di Instagram, ha condiviso uno scatto che ritrae i due (presunti) fidanzati insieme, sorridenti, al ristorante. L’esperto di gossip li definisce sempre più innamorati ed affiatati, ma, al momento, nessuna conferma da parte dei diretti interessati. O forse si?

Lui è Federico Nicotera e nelle scorse ore, poco dopo l’indiscrezione trapelata sul web, ha condiviso una storia che lo ritrae mano nella mano con quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la sua dolce metà. Secondo Rosica, si tratta di Isobel Kinnear, la simpaticissima e talentuosa danzatrice australiana protagonista di Amici 22 (oggi ballerina professionista dello show).

I due farebbero coppia fissa, nonostante, per il momento, abbiano deciso di non ufficializzare ancora la loro storia sui social, scegliendo di non mostrarsi apertamente insieme. Entrambi avevano fatto sognare il pubblico con due storie d’amore nate in televisione, all’interno delle trasmissione di Maria De Filippi di cui hanno fatto parte.

Federico, nel marzo del 2023, ha lasciato Uomini e Donne con Carola Carpanelli, la corteggiatrice che ha scelto al termine del percorso. A telecamere spente, però, la storia non ha avuto lieto fine. È stato nella scuola di Amici che, invece, Isobel ha conosciuto il cantante Giovanni Cricca, al quale è stata legata per diverso tempo, fino alla rottura avvenuta nel gennaio del 2025.