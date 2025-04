Amici 24, nessun eliminato nella terza puntata? Retroscena clamoroso

Questa sera, sabato 5 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in scena la terza puntata del serale di Amici 24. Si tratta della fase saliente del talent show, quella durante la quale ballerini e cantanti sono chiamati a dare il massimo per conservare un posto nel programma. Ad abbandonare lo show, finora, sono stati Asia e Vybes nella prima puntata e Raffaella nella seconda.

Chi lascerà la trasmissione nel corso del terzo appuntamento? Come è noto, il programma non è in onda in diretta ma viene registrato qualche giorno prima. Grazie alle anticipazioni quindi è possibile scoprire in anteprima cosa è accaduto in studio, tra sfide, ospiti ed eliminazioni. E a proposito dell’eliminato della terza puntata, potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso.

Amici 24, le anticipazioni della terza puntata del 5 aprile: chi verrà eliminato?

Il pubblico di Canale 5 dovrà prepararsi a vivere emozioni a non finire nel corso della terza puntata di Amici 24. A partire dalla reunion tra Maria De Filippi e la “sua” Alessandra Amoroso, ospite della serata, che si mostrerà per la prima volta in tv dopo l’annuncio della gravidanza. Gli spoiler di Superguidatv.it rivelano che la padrona di casa bacerà il pancione della cantante salentina.

A proposito di cantanti, potrebbe essere proprio uno di loro a dover lasciare per sempre il programma dopo sole tre puntate: si tratta di Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, appartenente al team di Lorella Cuccarini. Stando alle anticipazioni, si assisterà ad un solo eliminato di puntata, con tre eliminati provvisori al termine di ciascuna delle tre manches svoltesi durante la serata.

Il primo eliminato provvisorio è stato il cantante TrigNo, la seconda eliminata provvisoria è la ballerina Chiara e il terzo, appunto, Luk3. Ad essere salvata per prima nel ballottaggio finale è stata proprio Chiara, mentre l’eliminato ufficiale, come sempre, è stato annunciato in casetta da Maria De Filippi, in collegamento con i ragazzi al termine della puntata. Ma c’è un “ma”.

Secondo diverse voci (nessuna notizia ufficiale), a spuntarla sarebbe stato TrigNo, con Luk3 definitivamente fuori dal programma ma attenzione. Secondo Lollomagazine.it, che ha comunque confermato l’indiscrezione su Luk3, non è da escludere l’ipotesi secondo cui l’eliminazione venga posticipata alla prossima settimana per via dell‘indecisione di uno dei giudici, nello specifico Cristiano Malgioglio.

È già accaduto, nella storia del programma, che i giudici chiedessero maggiore tempo o ulteriori esibizioni per prendere una decisione definitiva. Nella scorsa edizione è stato Michele Bravi a chiedere di rimandare la decisione, nella quarta puntata, indeciso su chi eliminare tra Lil Jolie e Sarah Toscano. Alla fine fu eliminata la prima e la seconda è arrivata fino in fondo, vincendo il programma.