L’amata star di Terra Amara nella nuova soap di Canale 5: sarà più perfida che mai

Buone notizie in arrivo per gli appassionati di soap opera turche. Con lo stop dei principali programmi tv nel corso dei mesi estivi, Mediaset proporrà diversi nuovi titoli made in Turchia. Da Terra Amara a Endless Love, fino a Tradimento, il pubblico è totalmente immerso nelle trame delle cosiddette dizi e ben presto una nuova storia appassionerà i telespettatori di tutte le età.

Il promo è già apparso su Canale 5 qualche giorno fa e, dalle prime immagini, i fan hanno potuto notare diverse facce conosciute. Nel cast della nuova soap in arrivo, infatti, compaiono tantissimi attori già visti in diverse serie che hanno avuto grande successo nel nostro Paese. Tra questi anche una delle attrici più amate di Terra Amara, che porterà in scena un personaggio che definire spietato è molto poco. In seguito tutte le anticipazioni sul nuovo titolo targato Mediaset.

Su Canale 5 arriva una nuova soap opera turca: nel cast anche un’attrice di Terra Amara

Il titolo originale è Siyah Kalp ma per noi italiani sarà La notte del cuore – Valley of hearts. È la nuova serie turca che Canale 5 offrirà ai telespettatori nei mesi estivi, in sostituzione delle trasmissioni momentaneamente in pausa. Al momento non è stata ancora annunciata la data di inizio, né la collocazione, ma tutto fa pensare che la dizi andrà in onda in daytime, nella fascia del primo pomeriggio.

Tra i tanti volti noti che il pubblico italiano ritroverà sul piccolo schermo c’è anche quello di Esra Dermancioglu, l’indimenticabile Behice Hekimoglu in Terra Amara. Ricordate la cattiveria della zia della dottoressa Mujgan? Ebbene, il personaggio che l’attrice interpreta in questa nuova soap non avrà nulla da invidiarle in quanto a perfidia: sarà Hikmet, sorella senza scrupoli di Samet.

La soap parla di due gemelli, Nuh e Melek, abbandonati subito dopo la loro nascita dalla madre Sumru: la donna è fuggita per costruirsi una nuova vita con Samet, uno degli uomini d’affari più ricchi e potenti della Cappadocia. Quando Sumru si ritroverà davanti i propri figli cresciuti tutto cambierà, poiché i ragazzi cercheranno spiegazioni e reclameranno i loro diritti.

Nel cast della dizi, oltre all’interprete di Behice, anche altri volti noti agli appassionati di soap turche, come Aras Aydin, lo spietato Behram Dicleli in Tradimento, che sarà il giovane Nuh o Burak Sergen, Galip Kozcuoglu ( il padre di Emir) in Endless Love, che vestirà invece i panni di Samet.