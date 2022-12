Una buona abitudine è quella di fare esercizio fisico continuo. È questo principio che ha fatto diventare i workout casalinghi una consuetudine per moltissime persone, che attraverso l’allenamento continuo hanno scoperto quanto una routine di allenamento, che possano essere esercizi di mantenimento piuttosto che il salto della corda, sia una buona abitudine, da portare avanti anche se palestre, piscine e centri sportivi hanno riaperto a pieno regime nel post covid.

A causa del covid e delle restrizioni che negli anni hanno costretto la maggior parte delle persone a fare attività fisica a casa, i social media hanno giocato un ruolo decisivo nell’incentivare la pratica con tante app fitness per allenarsi e moltissimi atleti e influencer che si sono dedicati al workout casalingo, dallo yoga al fitness, con consigli di allenamento o in molti casi facendo vedere come tenersi in forma, e questo ha portato a far nascere nuovi trend: un esempio è il metodo 12-3-30.

Cosa è Il metodo 12-3-30?

Allenamento 12-3-30: cos’è e come funziona il workout che fa bruciare tantissimo – Foto Pinterest

Si tratta di un allenamento cardio diventato popolare sui social e che ad oggi è tra i più seguiti. Questo metodo è stato condiviso per la prima volta su YouTube dall’attrice Lauren Giraldo, che lo ha poi riproposto qualche mese fa su TikTok e Instagram, dove ha raggiunto quasi 12 milioni di visualizzazioni e oltre 2,7 milioni di Mi piace. È un esercizio molto facile, ma occorre avere in casa un tapis roulant.

Il workout prende il nome proprio dai numeri che servono per metterlo in pratica: serve impostare l’inclinazione del tapis roulant al 12%, selezionare la velocità a 3 miglia all’ora che corrispondono a 4,8 km/h ed infine bisogna camminare per 30 minuti. Nel suo post, Lauren Giraldo ha raccontato di aver perso circa 13 chili in due anni praticando costantemente questo allenamento 5 volte alla settimana, con l’aggiunta di una alimentazione corretta.