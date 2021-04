Fitness: le migliori app per allenarsi a casa o all'aria aperta

Palestre e piscine chiuse, estate alle porte… tutto questo significa app per allenarsi! Infatti, sono sempre più le persone che decidono di iniziare un programma di fitness sfruttando la tecnologia, sopperendo all’impossibilità di frequentare strutture sportive.

Sicuramente, con questo metodo deve esserci una grande motivazione e molta costanza per non farsi tentare dalla pigrizia: la possibilità di monitorare i propri progressi però sicuramente migliorerà le nostre prestazioni e ci in voliera a proseguire sulla strada del Benessere dell’allenamento punto

Quali app per allenarsi scaricare

Oltre ad allenarsi in casa, ideale se vogliamo utilizzare diversi strumenti e attrezzi, è possibile farlo anche all’aria aperta, ovviamente in maniera individuale e mantenendo le adeguate distanze. In questo caso sarà possibile fare un altro tipo di work out rispetto a quello casalingo, comprendendo corsa e camminata.

A seconda del tipo di training preferito, ecco alcune app per allenarsi da scaricare per trovare la motivazione e tenere sotto controllo i propri progressi.

App gratuita di Adidas, è probabilmente la più famosa per la corsa ma anche per creare diversi tipi di work out sui misura, in base ai propri obiettivi. Una funzione molto utile è quella che permette di connettersi con altri amici che utilizzano l’applicazione per sfidarsi e allenarsi insieme: trovare un compagno di work out ci aiuterà tantissimo!

Kayla Itsines è stata una delle primissime fitness influencer di Instagram e oggi il suo programma è uno dei più celebri in tutto il mondo. Non è più solo un applicazione, Sweat oggi è una vera e propria community internazionale dedicata alle donne che vogliono stare in forma. Oltre a Kayla, sono coinvolte diverse personal trainer che propongono diversi circuiti e work out, ma anche piani alimentari indicativi.

Questa applicazione a pagamento.

Questa applicazione è l’ideale per chi parte da zero o è reduce da un lungo periodo di stop. Grazie al programma proposto, i vari work out sono strutturati per rimetterci in forma nel giro di un mese in base ai nostri obiettivi e necessità.

Anche Nike ha ovviamente la propria app per allenarsi. Anche in questo caso abbiamo diversi programmi di workout e allenamento studiati su misura in base alle nostre richieste, compreso tempo e numero di allenamenti settimanali. Ma non solo tonificazione e miglioramento muscolare: questa applicazione propone anche programmi per migliorare la mobilità e sessioni di yoga guidate.

Per chi ama seguire corsi da remoto questa è l’app perfetta, proponendo diversi programmi e work out per tutti i gusti. Infatti, è possibile seguire diversi professionisti del settore che tengono lezioni di diverso genere e soprattutto livello. Questa applicazione a pagamento.