Alberto di Monaco rompe il silenzio su Charlene: come stanno veramente le cose

Alberto di Monaco ha finalmente voluto chiarire su come stiano davvero le cose con la moglie Charlene. Ecco come sta la donna.

La vita della Principessa continua infatti ad essere misteriosa, soprattutto da quando ha fatto preoccupare milioni di persone a causa dei suoi problemi di salute. Nel corso di una sua permanenza in Sud Africa, le era infatti stata diagnosticata un’infezione che l’ha costretta a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Dopo essersi ripresa, è tornata a Monaco per poi spostarsi in una clinica privata della Svizzera. Le sue condizioni sono in seguito migliorate, e lei è tornata dalla sua famiglia: nonostante questo, le voci su di lei continuano a circolare.

Si parlava ultimamente di presunta separazione tra Charlene e Alberto, e anche di un suo allontanamento dai figli. Ci ha pensato adesso proprio suo marito a rompere il silenzio su tutta questa situazione.

Alberto di Monaco e il chiarimento su sua moglie: qual è la verità

Il nome di Charlene è stato al centro dell’opinione pubblica nell’ultimo periodo, e la sua vita è stata anche tra le più chiacchierate di sempre. Dopo la malattia e l’intervento a cui si è sottoposta, non sono infatti terminati i misteri su di lei, dato che molti tabloid avevano svelato che Charlene avesse deciso di allontanarsi dal marito e dalla famiglia. Ma è stato davvero così? Alberto di Monaco ha finalmente detto la sua.

Nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriera della Sera, il Principe ha infatti confessato che non c’è alcuna crisi di coppia tra lui e sua moglie. “Charlene è sempre al mio fianco“, ha infatti detto lui, “ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco“. Lo stesso ha quindi smentito tutti i rumours che parlavano di un suo trasferimento in Svizzera e degli incontri su appuntamento che avrebbe fatto la coppia per vedersi. “Tutte falsità“, ha infine concluso lui affermando di essere molto felice accanto alla sua Charlene, che lo sostiene alla guida del suo Principato e che lo supporta in ogni momento, sia positivo che negativo.

Alberto ha inoltre ripercorso le tappe più importanti della vita della sua mamma, la principessa Grace, svelando anche il luogo in cui i suoi genitori si incontrarono: il giardino privato del Rocher. “Nel 1960 mamma Grace volle una piscina per noi bambini“, ha continuato lui, “al posto delle vasche gonfiabili per l’estate, ed eccola la piscina oggi amata dai miei bambini e dalla Principessa”.