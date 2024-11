Albero di Natale dorato, le idee da copiare per una casa scintillante e di tendenza

Se quest’anno volete seguire la tendenza ed addobbare un albero di Natale dorato vi diamo delle idee da copiare per ottenere un risultato che desterà meraviglia negli ospiti che verranno a trovarvi.

Il color oro con la sua luminosità è praticamente perfetto per decorare un albero di Natale all’insegna del lusso e dell’eleganza. Se volete rispecchiare il vostro stile inconfondibile anche negli addobbi natalizi, queste idee da copiare possono fare al caso vostro.

Se il tema di base è il gold, scegliete i giusti ornamenti, ovviamente non possono mancare le palline e i festoni, ma ricordatevi di non trascurare il fattore illuminazione. Infatti le giuste luci natalizie saranno il completamento stiloso che renderà il vostro albero di Natale ancora più affascinante e bellissimo.

Idee da copiare per addobbare l’albero di Natale dorato

Ricreare l’atmosfera della festa in chiave elegante, seguendo le tendenze, è possibile ricorrendo a decorazioni nei colori metallici. Infatti sono proprio loro che andranno a rendere unico e scintillante il vostro albero di Natale. Accostare poi le decorazioni di altre tonalità vi permetterà di creare effetti ancora più suggestivi.

Di seguito andiamo quindi a scoprire alcune idee da copiare per addobbare l’albero di Natale dorato, anche se in precedenza abbiamo visto come decorarlo in altri colori metallici. Potrebbe quindi interessarvi conoscere anche le altre idee per un albero di Natale color rame oppure, se vi piace osare, l’albero di Natale color bronzo. D’altronde anche abbinare l’oro ad altri colori metallici può aumentare l’effetto estetico rendendolo più ricco.

Ma veniamo al nostro albero di Natale dorato, per un look scintillante potete usare come base sia una base verde che bianca, un total gold renderà strepitosa la composizione fatta di palline satinate e lucide.

Adoperate anche fiocchi, nastri e altre decorazioni natalizie a forma di fiocco di neve o raffiguranti i personaggi tipici del Natale come renne, angioletti, stelle comete, sagome di alberelli con paillettes, ecc. Potete optare per palline e addobbi di diverse dimensioni per aggiungere profondità.

Aggiungete elementi naturali come pigne dorate, rametti coperti di vernice dorata o glitterata e foglie secche dipinte di oro per un tocco originale.

Un copribase potrà essere di colore bianco candido oppure nero, magari in velluto, con cui formare un drappeggio morbido, l’effetto a contrasto è un po’ audace ma di sicuro unico.

Le catene di piccole lampadine LED dovranno essere di luci calde, in modo da aumentare la sensazione scintillante. Come puntale per l’albero fai da te potete usare un semplice nastro o una stella realizzata con le luci.

Infine se un albero tutto oro vi sembra troppo potete abbinare le decorazioni di questo colore con quelle in rosso classico, in crema, in rosa o nei colori pastello.