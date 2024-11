Scegli il color rame per un albero di Natale di tendenza e originale

Suggerimenti per realizzare un albero di Natale color rame per le feste: ecco come rendere l’atmosfera ancora più calda e avvolgente!

Per poter preparare un albero di Natale diverso dal solito e soprattutto ispirandosi allo stile nordico, potresti optare per una delle idee da copiare più belle dell’ultimo periodo: l’albero di Natale color rame da realizzare anche con materiali naturali.

Se hai la possibilità di decorare un vero albero ancora meglio, ma il risultato finale sarà eccezionale anche nel caso in cui tu abbia un albero artificiale da poter decorare con i vari addobbi natalizi.

L’albero di Natale color rame è un’idea che sta spopolando sul web, amato specialmente da tutte quelle persone che preferiscono dare quel tocco natalizio alla casa con semplicità ed eleganza.

I colori metallici, infatti, sono una delle tendenze più in voga e l’albero color rame ne è l’ennesima dimostrazione. Come realizzare un albero di Natale originale ma allo stesso tempo dal tocco natalizio? Ecco alcune idee da copiare da cui prendere ispirazione!

Albero di Natale color rame, le idee più belle da copiare per una casa natalizia minimal ma originale

Per poter capire come addobbare l’albero di Natale, puoi trovare la giusta ispirazione dai nostri suggerimenti che troverai qui sotto.

Oltre a poter trovare l’albero natalizio in rame da poter posizionare anche semplicemente su un mobile nel caso in cui gli spazi della casa non ti permettono un albero di grosse dimensioni, puoi sempre optare per una decorazione color rame su un classico albero verde o bianco.

Rimedia quindi dei cavi colo rame con luci in micro led da avvolgere attorno all’albero, così da poter sostituire la tradizionale catena luminosa di lucine colorate. Prepara con il fai da te oppure cerca nei negozi vintage o specializzati in decorazioni per la casa un puntale che sia fatto di rami luminosi da posizionare proprio sulla punta dell’albero.

Se hai un mobile vicino l’albero di Natale puoi aggiungere quel tocco di decorazione in più con delle candele della stessa tonalità delle luci. Quindi cerca delle candele color rame e dona quell’atmosfera in più all’ambiente rendendolo più caldo e avvolgente.

Per decorare l’albero, quindi, lasciati ispirare da tutti quegli oggetti vintage ramate e utilizzali al posto delle classiche palline natalizie. Puoi anche aggiungere tu il filo per appendere la decorazione oppure incastrarla tra un ramo e l’altro.

In commercio puoi anche trovare le palle di Natale color rame e realizzare così un albero natalizio su una tonalità calda che oscilla tra il ramato e l’arancione.