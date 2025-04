Il Paradiso delle Signore spoiler, Rosa prende una decisione definitiva su Tancredi e Marcello

La vicinanza tra Tancredi di Sant’Erasmo e Rosa Camilli ha fatto scattare qualcosa nel cuore di Marcello Barbieri. Complice l’assenza di Adelaide, l’attuale direttore del Paradiso delle Signore si è lasciato andare alla passione con la sua ormai ex coinquilina. Tra Marcello e la giornalista c’è stato un bacio appassionato, dopo il quale nulla è più stato come prima tra di loro.

L’imbarazzo e la tensione si tagliavano a fette, a tal punto che Rosa non ha potuto che decidere di lasciare la casa che condivideva con Barbieri e Matteo e trasferirsi dalle sue colleghe. Nelle recenti puntate della soap di Rai 1, però, la Camilli è apparsa ancora confusa e indecisa sul da farsi, ma nei prossimi episodi ci sarà una svolta: Rosa farà una scelta drastica sul suo futuro.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: chi sceglie Rosa tra Tancredi e Marcello

Il ritorno tra Adelaide di Sant’Erasmo a Milano e, soprattutto, le sue condizioni di salute critiche hanno catalizzato l’attenzione di Marcello nelle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore. Nonostante questo, Barbieri non può fingere che con Rosa non sia accaduto nulla, anche perché entrambi hanno vissuto delle emozioni forti durante quel bacio improvviso.

Al momento, però, Marcello non può fare chiarezza sui suoi sentimenti, essendo completamente concentrato sulla salute di Adelaide: la contessa è costretta ad operarsi d’urgenza per avere salva la vita. Ne approfitterà Tancredi, che eserciterà un pressing sempre più insistente nei confronti di Rosa, mettendola alle strette per quanto riguarda il suo futuro professionale.

L’intenzione dell’editore è quella tenere la Camilli tutta per sé, offrendole una proposta di collaborazione esclusiva. Se fino ad ora Rosa si è divisa tra le due case di moda, da questo momento in poi non potrà più farlo: Tancredi pretenderà che la ragazza prenda una decisione definitiva. Che arriverà nei prossimi episodi della soap opera, in onda su Rai1 fino al 18 aprile.

Dopo settimane di indecisione, Rosa presenterà ufficialmente le sue dimissioni a Marcello e Roberto e sceglierà di lavorare esclusivamente per Tancredi e la GMM. Un duro colpo per il Paradiso, che dopo Clara e Rita perderà un’altra figura cardine. Un duro colpo anche per Marcello, che dovrà accettare l’idea che la sua (ex?) amica si sia alleata proprio con il suo più grande nemico.

Rinunciando all’incarico al Paradiso delle Signore, Rosa trascorrerà sempre più tempo con Tancredi, che, come riportano gli spoiler delle prossime puntate, si lascerà trasportare dalle emozioni e proverà a baciare la giornalista. Appuntamento dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 16.00 su Rai1, per tutte le novità direttamente dal grande magazzino più amato dalla tv.