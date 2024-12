Albero di Natale: le idee di riciclo creativo più belle da copiare per le feste natalizie

Il Natale è la festività più bella dell’anno e, certamente, decorare l’albero di Natale – simbolo per eccellenza – è una tradizione che non può mancare. Giusto per non perdersi tra le mille proposte già pronte e non correre il rischio di scivolare nella banalità delle solite decorazioni natalizie, perché non creare a colpi di fai-da-te e di riciclo originale e intelligente un albero di Natale per portare l’atmosfera delle festività in casa?

Che si tratti di riutilizzare la carta del giornale o le vecchie bottiglie di plastica, di reinventare un libro o delle grucce, ci sono moltissime possibilità diverse per dar vita ad alberi di Natale unici con la giusta dose di fantasia ed estro. Sono molte le persone che scelgono questa opzione, rinunciando a un albero di Natale tradizionale. Scopriamo insieme come creare un albero di Natale originale e le idee di riciclo creativo più belle da copiare per le feste natalizie.

Come creare un albero di Natale con materiale di riciclo: gli alberi di Natale particolari fai-da-te



Il riciclo creativo è di aiuto per l’ambiente, oltre a offrire l’opportunità di dare nuova vita a oggetti che andrebbero perduti. Tante sono le soluzioni per chi desidera un albero unico. Chi l’ha detto che l’albero di Natale, per essere definito tale, deve avere una base e una forma standard? Bellissimi e originalissimi esempi di decorazioni natalizie fai-da-te sono gli alberi da fissare alla parete. Alberi di Natale che si possono realizzare in moltissimi modi differenti. Utilizzando le vecchie palline decorative, per esempio, da assemblare a dovere fino a formare la forma di un alberello, incorniciando magari il tutto con una vecchia cornice o una cornice creata ad hoc riciclando del cartone colorato. Oppure, con ramoscelli di legno e decorazioni varie come stelline e luci natalizie, ma anche tappi, nastri e pezzi di stoffa: ovviamente, sempre assemblando il tutto fino a ottenere la forma dell’albero di Natale della dimensione preferita.



Le grucce degli abiti? Anche quelle semplicissime di metallo – che tutti hanno in casa in abbondanza – possono diventare le protagoniste di un albero di Natale fai-da-te davvero creativo. Basta scegliere una parete dove appenderle, fissandole con il nastro adesivo, per esempio e assemblarle fino a dare loro tutto l’aspetto di un vero e proprio albero natalizio stilizzato, aggiungendo qualche decorazione perfetta allo scopo come luci e stelline, palle e palline, fiocchi di stoffa o nastri colorati. La creazione a colpi di riciclo originale è pronta!



I tappi di sughero, poi, si prestano alla perfezione a diventare il materiale riciclato ideale per creare un albero di Natale da tavolo. Allo scopo, basta davvero solo un po’ di manualità – ma nemmeno troppa – per creare, sovrapponendo i tappi, la forma dell’albero natalizio che, eventualmente, può essere colorato con un po’ di vernice spray e decorato con qualche dettaglio a scelta. Applicando lo stesso principio e la stessa tecnica, si possono realizzare anche alberi di Natale fissando a dovere i cucchiaini di plastica o i fogli di giornale arrotolati, per esempio.

Come fare un albero di Natale con rotoli di carta e bottiglie di plastica



Infine, quali altri alberi di Natale con materiale riciclato realizzare? I rotoli di carta di giornale, igienica o da cucina sono, senza alcun dubbio, facili da reperire e perfetti allo scopo. Per poter realizzare un albero di Natale con questi rotoli, vi basterà raccoglierne una buona quantità, magari colorarli in verde, rosso, bianco, oro o argento e assemblarli fino a fare una forma conica. Quando saranno asciutti – potete utilizzare della vernice – li potrete disporre uno sopra l’altro, a cominciare dal più grande alla base per finire con il più piccolo in cima così da dare la forma di un albero. Potreste aggiungere anche nastri colorati, perline o glitter.



Le bottiglie di plastica sono un altro modo per creare un albero di Natale riciclato. Raccogliete delle bottiglie vuote di varie dimensioni e, quindi, tagliatele a metà per fare i rami. Dipingete, quindi, le bottiglie con i colori natalizi prima citati e decoratele con adesivi e glitter, quindi impilatele una sopra l’altra allo stesso modo, fino a creare la forma di un albero. Le opzioni sono davvero tante! Basta dare libero sfogo alla propria fantasia e personalizzare l’albero di Natale con i materiali che abbiamo in casa! Scoprite anche l’albero di Natale dorato e perché si fa l’albero di Natale.