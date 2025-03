Per combattere l’ansia e gli attacchi di panico questa potrebbe essere la soluzione

L’ansia è un disturbo sempre più diffuso, non solo tra le persone adulte ma anche tra i ragazzi più giovani. Secondo alcune ricerche, sono più di 13 milioni gli italiani che hanno a che fare con uno stato d’ansia che, spesso, porta ad avere degli attacchi di panico.

Chi soffre di ansia e di attacchi di panico dovrebbe rivolgersi quanto prima ad un professionista del settore, come ad esempio uno psicoterapeuta. Quando l’ansia diventa ingestibile, il professionista potrebbe prescrivere dei farmaci ansiolitici o, in alcuni casi, un trattamento di agopuntura. Cos’è esattamente e perché aiuta a combattere l’ansia e gli attacchi di panico?

Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché potrebbe tornare utile a molte persone.

Cos’è l’agopuntura e perché è consigliata per combattere l’ansia

Per combattere l’ansia potrebbero tornare utili i trattamenti di agopuntura. Quali, sono, però i sintomi legati agli attacchi d’ansia e di panico?

Prima di capire di cosa si tratta, è fondamentale soffermarsi sui sintomi dell’ansia: l’ansia può manifestarsi attraverso nausea, tremore, sudorazione, palpitazioni, affanno e dolore al petto.

Tutto ciò viene indotto dall’attivazione dell’amigdala, ovvero quell’area cerebrale che causa un circuito di difesa di sopravvivenza innescando proprio questa serie di cambiamenti fisici e mentali.

Per poter ridurre l’attivazione di questi sintomi e per ottenere un effetto simile a quello delle benzodiazepine, ovvero quella classi di farmaci dotata di proprietà ansiolitiche, è possibile ricorrere all’agopuntura.

Si tratta di un rimedio naturale indolore che aiuta a combattere gli stati d’ansia. Come funziona? Vengono effettuate all’incirca 10 sedute di agopuntura, anche se la frequenza può dipendere da diversi fattori.

Non è dolorosa, anzi è un trattamento rilassante e piacevole, in quanto vengono utilizzati degli aghi molto sottili. Quest’ultimi vengono posizionati in zone specifiche del corpo e si occupano di inviare segnali al cervello. Grazie all’agopuntura, quindi, viene stimolata la produzione di endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello che hanno la funzione di ridurre l’ansia e lo stress. Sempre grazie a loro è possibile provare una sensazione di piacere.

Per poter ricorrere a questo rimedio naturale contro l’ansia è doveroso sentire il parere di un esperto. Potrebbe non essere l’unica soluzione per contrastare una volta per tutte gli attacchi di panico, potrebbe essere necessario iniziare un percorso di terapia e abbinare all’agopuntura comunque dei farmaci ansiolitici. Sarà l’esperto a diagnosticare il problema e a trovare la terapia giusta per te!

