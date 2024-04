L’agnello con i carciofi è perfetto per il menu di Pasqua

Come preparare l’agnello con i carciofi: il secondo piatto tipico della cucina sarda preparato specialmente nel periodo di Pasqua!

Il sapore dell’agnello con i carciofi può sembrare a primo impatto abbastanza particolare, eppure è uno di quei piatti che conquista sempre tutti.

Un secondo delizioso, tipico del periodo di Pasqua, si prepara davvero con pochissimi ingredienti anche abbastanza economici. Si tratta di una ricetta sarda preparata con carciofi freschi di stagione sfumati nel vino bianco. In alternativa puoi usare i carciofi surgelati.

La preparazione è molto semplice, la cottura è un po’ lenta ma nel giro di un’ora potrai portare a tavola un piatto a dir poco squisito.

Agnello con i carciofi alla sarda, la ricetta facile e veloce

Questo secondo piatto può essere preparato anche per una cena tra amiche. Con pochi ingredienti potrai stupirle e far vivere loro una serata speciale con un menu… speciale!

Ingredienti

600 gr di carne di agnello

500 gr di carciofi

1 tazza di vino bianco (circa 200 ml)

40 ml di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

sale

pepe

In un tegame unisci l’olio extra vergine di oliva e lo spicchio d’aglio leggermente tritato. A questo punto unisci la carne di agnello tagliata a tocchetti non troppo piccoli e lascialo saltare in padella per circa 10 – 15 minuti. Ricordati di mescolare di tanto in tanto altrimenti rischia di bruciare. Per ottimizzare i tempi copri la pentola. Mentre la carne è in cottura puoi dedicarti ai carciofi. Quindi puliscili eliminando le punte e le foglie esterne, poi taglia i carciofi a spicchi e uniscili alla carne. Sfuma con il vino bianco secco, alza per un momento la fiamma in modo da far evaporare la parte alcolica. Aggiungi il ciuffo di prezzemolo tritato e il sale. Copri e lascia cuocere per circa 30 – 35 minuti. L’agnello in cottura con i carciofi potrebbe asciugarsi troppo, nel caso dovesse succede ti suggeriamo di aggiungere un po’ di acqua calda o meglio ancora del brodo vegetale fatto in casa. Quando la carne e i carciofi sono cotti, puoi spegnere la fiamma e portare a tavola con un po’ di pepe. L’agnello con i carciofi conquisterà tutti i presenti a tavola!

