Addio al Paradiso delle Signore: esce di scena per sempre, non ci sarà a settembre

È tempo di stop per Il Paradiso delle Signore, la serie di Rai 1 che colleziona ascolti record da quasi dieci anni. Una serie in cui le vite private dei protagonisti si intrecciano con quelle professionali, dando vita a una trama ricca di intrecci e colpi di scena. La stagione numero nove si è conclusa da qualche giorno ma i telespettatori sono già impazienti di seguire le nuove puntate.

Come ogni anno, la soap tornerà regolarmente in onda a settembre, dopo la pausa estiva: le riprese inizieranno già a metà maggio presso gli studi Videa di Roma. Gli attori saranno impegnati per circa sei mesi ma, tra le tante conferme, c’è una notizia che non farà piacere agli appassionati della serie ambientata nella Milano degli anni Sessanta: uno dei personaggi principali dell’ultima stagione esce definitivamente di scena.

Il Paradiso delle Signore, chi non ci sarà nella stagione 10: il personaggio esce di scena

Da Adelaide di Sant’Erasmo al suo compagno Marcello Barbieri fino al commendatore Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant’Erasmo. Il pubblico di Rai1 potrà ritrovare gran parte dei protagonisti nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. C’è anche chi, però, ha interrotto la sua esperienza nella soap e, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non sarà presente negli episodi in arrivo a settembre.

Stando alle prime indiscrezioni sulla prossima stagione del Paradiso, Giulia Furlan uscirà definitivamente di scena. Il personaggio interpretato da Marta Mazzi ha giocato un ruolo chiave nel capitolo appena conclusosi, essendo la principale rivale di Gian Lorenzo Botteri (oltre che la sua ex). La stilista, in accordo con Tancredi, ha copiato l’abito realizzato dal Paradiso, spacciandolo per una creazione della Galleria Milano Moda.

Un piano apparentemente riuscito ma, sul finale di stagione, l’inganno è spuntato fuori e per Giulia non c’è stato scampo: Umberto non ha potuto fare altro che licenziarla e la stilista ha dovuto dire addio al suo incarico alla GMM. Sentendosi in colpa per quanto accaduto, la Furlan ha avuto un ultimo, toccante, confronto con Botteri, che non ha esitato a dirle addio per sempre.

Tutto fa pensare, quindi, che il personaggio di Giulia non abbia più nulla da dare alla trama, anche perché nel cuore dello stilista del Paradiso, oramai, c’è solo Delia. Dopo settimane di corteggiamenti ed esitazioni, tra la venere e Gian Lorenzo è scoppiata la passone e i due faranno coppia fissa nella prossima stagione della serie in arrivo in autunno.