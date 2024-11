L’acido ipocloroso può aiutarti a combattere l’acne (e non solo): ecco a cosa serve

L’acido ipocloroso può tornare utile in diverse situazioni. Ecco cos’è, come usarlo e le sue controindicazioni!

Se desideri avere una pelle luminosa, levigata e priva delle cosiddette imperfezioni (come brufoli o eccesso di sebo) potresti aver sentito nominare dalle beauty addicted sui social il nome dell’acido ipocloroso.

Conoscere i principi attivi e delle sostanze che vengono utilizzati per prendersi cura della pelle del viso (e non solo) è molto importante. Cos’è l’acido ipocloroso e come usarlo nel quotidiano?

Ecco alcune informazioni, tra cui le controindicazioni, riguardo una delle sostanze più ricercate per un determinato trattamento della pelle che molto probabilmente ancora non conosci.

Acido ipocloroso, a cosa serve e come usarlo? Tutte le informazioni

L’acido ipocloroso può tornare molto utile nella skincare in quanto vanta numerose proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, per tale motivo è consigliato come principio attivo di una cura per combattere l’acne o rossori in generale.

Non solo contrata la nascita di imperfezioni, è anche utile per prevenire i brufoli e di conseguenza anche per liberare i pori ostruiti. Sui social, specialmente su Tik Tok, persone che hanno a che fare con l’acne e i suoi sintomi stanno iniziando ad arricchire la loro skincare con l’acido ipocloroso sotto forma di spray e prodotti per il viso.

Come usare l’acido ipocloroso

Come usarlo nella skincare? In realtà è possibile trovarlo in tantissimi prodotti per la pelle, come ad esempio i tonici da applicare sul viso dopo averlo deterso.

Di conseguenza, se abbinato ad altri prodotti che hanno l’obiettivo di contrastare l’acne, si potrebbero notare dei miglioramenti nel giro di qualche settimana.

L’acido in questione può essere utilizzato anche tutti i giorni, purché vengano evitate le labbra e la zona del contorno occhi. Dopo che l’acido si è asciugato del tutto, è possibile procedere con una crema purificante in grado di regolare l’eccesso di sebo.

Non perdere i nostri suggerimenti su come avere una perfetta skincare per chi ha l’acne! Usare questo tipo di ingrediente ti permette di diminuire il rossore della pelle causato dall’acne e quindi di ridurre l’infiammazione; anche il processo di guarigione potrebbe accelerare grazie all’utilizzo costante dell’acido ipocloroso.

Controindicazioni

Secondo gli esperti l’acido potrebbe non presentare alcun tipo di pericolo. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle, anche quella più delicata e sensibile.

Ovviamente è sempre meglio sentire il parere di un esperto prima di procedere con la sua applicazione specialmente per quanto riguarda casi specifici da trattare, come un’acne importante o una possibile psoriasi.