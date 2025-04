Capelli corti, le acconciature da sposa più belle di tendenza a cui ispirarsi

Sul web si vedono tantissime idee di acconciature da sposa con lunghe chiome raccolte in chignon o trecce eleganti. Se avete i capelli corti, il risultato potrebbe essere comunque eccezionale.

Le acconciature da sposa per capelli corti sono davvero tantissime. Dagli hairstyles per capelli corti e lisci a quelli ondulati e romantici, passando per i capelli corti super ricci e sbarazzini: i look sofisticati e femminili sono a portata di mano anche delle spose con capelli corti. Scopriamo, insieme, quali sono le acconciature sposa per capelli corti più belle del 2025!

Tagli corti, le acconciature da sposa più belle

I tagli corti riscuotono un enorme successo tra le donne moderne, come i tagli pixie e bob cut classici o asimmetrici che si prestano a infinite pettinature da sposa, da impreziosire con dettagli gioiello, velo da sposa o fiori freschi!

Con un pixie cut avete due alternative: puntate ad una frangia mossa per mettere in risalto il ciuffo, oppure puntate ad un effetto classico con accessori come cerchietto o un ferma-capelli gioiello.

I capelli lisci e corti possono essere arricchiti con un frangia irregolare che ai lati incornicia il viso. In questo caso, le acconciature semi-raccolte sono le più indicate: potete optare per un semi-raccolto morbido lasciando che qualche ciuffo ricada ai lati della testa, ottimo per chi è alla ricerca di un’acconciatura senza velo.

I capelli corti, come un long bob o un caschetto paro, si prestano a diverse acconciature: optate per una riga al centro e raccogliete le due ciocche frontali sulla nuca, intrecciandole per ottenere un look naturale e boho chic, da impreziosire con qualche forcina gioiello.

In alternativa, raccogliete il vostro caschetto liscio solo da un lato, lasciando i capelli sciolti lateralmente.

Capelli corti e mossi: le acconciature più belle per il matrimonio

I capelli mossi sono sempre più di tendenza come acconciatura da sposa, anche nel caso di capelli corti.

Un bob, ad esempio, si presta benissimo a questo tipo di acconciatura. Potete renderlo ancora più unico abbinandolo a dei cerchietti, fasce o diademi, fiori o corte velette.

Potete scegliere di lasciare i capelli sciolti e puntare su uno stile più naturale, magari con una piega mossa e asimmetrica, per dare più risalto ai lineamenti del viso. Molto belle anche le acconciature bob fissate da una semplice spilla con fiore unico su un lato della testa, così come quelle con frontini rivestiti di punti luce.

Le possibili acconciature per la sposa con capelli corti e mossi sono diverse, da quelle con piega a boccoli a cui fissare il velo, alle acconciature con coroncine e fermagli floreali tra i capelli.

Molto popolari anche le acconciature semiraccolte con alcune ciocche legate sulla nuca o con treccine boho chic da mescolare al resto dei capelli sciolti.