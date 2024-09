Le acconciature che vorrai fare a tua figlia prima di andare a scuola

Acconciature da bambina, le idee da cui prendere ispirazione per i look di tutti i giorni da realizzare in poco tempo!

Realizzare un’acconciatura alla propria bambina non è così difficile, basta saper selezionare con cura le tipologie di acconciature pratiche e facili da fare e ottenere così un look diverso ogni giorno per la scuola.

Durante il periodo scolastico, infatti, è consigliato mandare a scuola le bambini, o anche i bambini, con i capelli legati. Al posto della classica coda di cavallo potresti optare per una serie di acconciature da bambina da realizzare al mattino in poco tempo.

Rimedia qualche elastico, delle forcine per capelli e il gioco è fatto. Cerca di alternare le acconciature più morbide a quelle più tirate così da evitare di stressare eccessivamente il cuoio capelluto e le lunghezze. Ecco le idee da cui prendere ispirazione!

Acconciature facili e veloci per bambine

Tra le acconciature più semplice c’è sicuramente la coda di cavallo da fare, però, in versione più trendy. Dopo aver realizzato la classica coda, se i capelli sono lunghi, potrai cimentarti nella realizzazione di una treccia da decorare con elastici sottili colorati.

Un’altra acconciatura molto semplice per tenere i capelli in ordine è raccogliere le due ciocche che scendono sul viso e portarle all’indietro. Uniscile al centro con una treccia o un fermaglio, ed ecco pronta l’acconciatura last minute.

Realizza anche la sera prima due trecce a spina di pesce che partono sin dalla radice. Un’acconciatura sicuramente più elaborata, ma potrà durare addirittura ben due giorni.

Se i capelli sono lunghi e hai bisogno di un’acconciatura veloce e facile da fare, puoi optare per due chignon bassi spettinati da fermare con un elastico colorato e delle forcine.

Se la bambina non desidera avere tutti i capelli legati potresti prendere la parte centrale dei capelli e realizzare una treccia. Concludi quindi con una coda così da creare movimento.

Per un’occasione più importante e speciale potresti provare a realizzare uno chignon e lasciare le due ciocche che scendono sul viso. Realizza una piega mossa e il risultato sarà più che soddisfacente! Molto belle e più impegnative le tre trecce che partono dalla radice che si raccolgono in una coda di cavallo. Decora con un fiocco enorme, sarà un look perfetto sia per una giornata a scuola che per una cerimonia!

Realizzare queste acconciature è molto più semplice di quello che pensi. Per evitare di impiegarci troppo tempo al mattino, ti consigliamo di fare una prova il giorno prima così da capire come muoverti velocemente e realizzare l’acconciatura in meno di 5 minuti!