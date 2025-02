Abiti da sposa per ogni fisico: quale modello valorizza le tue forme?

Scegliere l’abito da sposa è un momento bellissimo, ma può essere difficile farlo se non si hanno le idee chiare. Il consiglio è quello di optare per un modello che si adatti alla forma del proprio corpo.

Ogni sposa ha il suo corpo ed è unica a modo suo. Chiaramente, quando si tratta di scegliere un abito da sposa, l’abito perfetto per il giorno del sì, bisogna tenere in considerazione non soltanto i propri gusti e lo stile, ma anche la propria fisicità. Ognuna ha, infatti, delle caratteristiche fisiche da non dimenticare.

C’è chi ha una silhouette a clessidra e chi, invece, una figura più morbida o più atletica. Fortunatamente, esistono abiti da sposa adatti a ogni tipo di corpo, che possono esaltare le forme naturali. Scopriamo insieme di più sugli abiti da sposa per ogni fisico e quale modello valorizza le tue forme.

Abiti da sposa per fisico a mela, a pera, a clessidra, a rettangolo o a triangolo invertito



La scelta dell’abito da sposa deve, ovviamente, tenere in considerazione la forma fisica, accentuando i punti di forza e nascondendo eventuali “difetti” (ovviamente, è importante anche lo stile personale!). Vediamo insieme gli abiti adatti per ciascuna forma del corpo.

Fisico a mela: per chi ha un fisico a mela, è meglio optare per un abito che non sia troppo aderente sulla parte addominale e che esalti, invece, le altre zone del corpo (gambe e décolleté, ad esempio). L’ideale potrebbe essere un abito da sposa corto, oppure che si allarghi dal busto in giù. Per accentuare il décolleté, è consigliabile uno scollo a cuore o a V. Fisico a pera: in questo caso, se hai busto e spalle strette e i fianchi pronunciati, prova un abito da sposa scivolato o svasato da abbinare a scollature che siano senza spalline. Fisico a clessidra: bisogna valorizzare una vita stretta. Come? Ad esempio, ricorrendo a un abito da sposa a sirena. Fisico a rettangolo: in questa circostanza, bisogna definire il punto vita in modo naturale. Ricorri a un abito romantico, come un abito da sposa a trapezio prestando attenzione alle scollature (magari, profonde anche sulla schiena). Fisico a triangolo invertito: chi ha questo tipo di corpo, con il busto più ampio rispetto ai fianchi, può ricorrere a un modello dalla gonna ampia o con maniche lunghe e scollatura a barca o all’americana.

Come scegliere l’abito da sposa in base al fisico



Il consiglio è quello di provare sempre e comunque i vestiti, per scoprire quale può essere quello che si adatta meglio alla figura che hai. Soprattutto, se si è indecisi, questo è il modo migliore per scegliere. Ricorda che le scarpe con i tacchi slanciano la figura, completando al meglio l’outfit. È importante anche conoscere la forma del proprio corpo, per trovare il modello ideale.



Non dimenticare, però, di tenere in considerazione anche i tuoi gusti personali perché, alla fine, sei tu che devi sposarti ed è proprio questa la chiave per sentirsi sicure di sé e bellissime, indossando il proprio abito da sposa. Scopri anche come scegliere l’abito da sposa e gli abiti da sposa di tendenza attualmente.