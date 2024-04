Cosa indossare per la Prima Comunione del proprio figlio, 4 look eleganti e sofisticati per l’occasione

Prima Comunione del proprio figlio, cosa indossare? Ecco alcuni abbinamenti da cui prendere spunto per quel giorno così importante!

Con l’arrivo della primavera iniziano anche i primi eventi importanti, chi ha bambini tra i 9 e i 10 anni saprà che questi sono i mesi in cui si celebra la Prima Comunione.

Un sacramento importante per il bambino così come per tutta la famiglia, bisogna iniziare con i preparativi e soprattutto mettersi alla ricerca del vestito perfetto per l’occasione.

Se sei la mamma e non hai idea di cosa indossare, ti lasciamo qualche suggerimento su come scegliere l’abito per la Prima Comunione!

L’outfit per la mamma per la Prima Comunione

La Comunione riguarda ovviamente il tuo bambino, quindi dovrà essere lui il protagonista assoluto della giornata e il tuo outfit non dovrà metterlo in secondo piano. Dopo aver scelto l’abito del bambino, quindi, potrai procedere con la scelta del tuo look.

Innanzitutto è fondamentale scegliere fantasie e nuances che ti facciano sentire a tuo agio, opta per linee semplici e tonalità tenue così da ottenere un look estremamente elegante per l’occasione senza però esagerare.

Un abbinamento perfetto per l’occasione è il black and white, scegli un pantalone a gamba dritta color panna e una blusa con maniche a sbuffo total black con dettagli glitter sulle spalle.

Un altro outfit consigliato per la Prima Comunione è la gonna a ruota di fantasia, magari colorata e dal tessuto versatile e sofisticato, con una camicia bianca con colletto.

Se preferisci indossare un pezzo unico allora potresti optare per un abito a tubino, il modello migliore per l’occasione. Sceglilo a tinta unita con collo drappeggiato o con spalle scoperte con pieghe sovrapposte, la raffinatezza sarà protagonista del tuo look del giorno.

In alternativa opta per un abito plissè smanicato per ottenere un look più confortevole ma comunque elegante. Anche l’abito in raso dai colori più scuri potrebbe aiutarti a ottenere un look che più si avvicina alla tua personalità.

Per quanto riguarda le scarpe anche qui hai libera scelta: sicuramente le décolleté con i tacchi sono l’opzione migliore da prendere in considerazione per un look elegante, se però non ami indossare questo tipo di scarpe allora opta per qualcosa di basso magari a punta. Le scarpe a punta basse sono perfette per un look di classe e raffinato.

Concludi con un make up non troppo esagerato e una messa in piega semplice mossa, anche uno chignon andrà più che bene, inoltre ti permetterà di mettere in risalto gli orecchini da te scelti.