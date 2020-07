Gli abiti floreali sono perfetti per tutte le estati, ma per quella di quest’anno lo sono ancora di più. Gli abiti a fiori piacciono a giovani, giovanissime e meno giovani, si presentano in tanti tagli, colori e modelli per dar vita a look da giorno, da sera o da spiaggia. Tra le tendenze di quest’anno la fantasia a fiori tropicali, quella a ministampa a fiorellini e quella dei fiori a effetto acquerellato sono alcune delle più diffuse tra le collezioni dei brand di lusso e di quelli di fast fashion. Facendo un giro nei negozi di H&M, di Mango, di Zara o sul sito di Asos, Gucci, Dior e tanti altri troveremo modelli di abiti a fiori dal gusto provenzale, per una perfetta estate campagnola alla francese. Diamo un’occhiata insieme alle migliori proposte in fatto di abiti a fiori e a come abbinarli per creare look femminili e un po’ naive.

Abiti floreali da principesse

Qualche tempo fa la duchessa Kate Middleton ha partecipato a uno dei suoi primi eventi pubblici post lockdown sfoggiando un bellissimo abito a fiori longuette, a fondo viola e con gonna svasata. Chi meglio di una futura regina per convincerci che gli abiti floreali sono la scelta giusta per la stagione? Forse Dior, che ha lanciato sul mercato una capsule collection che gioca su colori neutri e stampe floreali, appunto, dal nome Rosa Mutabilis. La collezione comprende accessori, gonne, abiti, borse e calzature e fa del disegno floreale il suo punto focale. Ma per chi non può permettersi Dior o gli abiti floreali da principessa esistono le validissime alternative low cost di H&M e Asos, che hanno dedicato una fornitissima sezione delle loro collezioni agli abiti floreali. Da quelli svasati in colori pastello e mini bretelle, a quelli avvitati con maniche a palloncino in rosso, viola, verde, fucsia e colori brillanti. Da quelli plissettati con fiori tropicali ai kaftani da abbinare ai costumi per un look da mare super chic.

Da abbinare con:

Gli outfit perfetti per una passeggiata nella natura

I mini dress a fiori sono perfetti da abbinare a sandaletti in cuoio o rafia, a zeppe in paglia e cotone o, per un outfit più sportivo e giovanile, a un paio di sneakers. Evitate i modelli troppo ingombranti, per prediligere le più femminili Superga o Converse, preferibilmente in colori chiari o comunque abbinati alle sfumature del vostro abitino floreale (ricordate che i colori pastello sono un must have irrinunciabile). Ma estate significa soprattutto sandali e quest’anno le tendenze in fatto di calzature fanno il paio perfetto con gli abiti floreali: i sandali platform o con zeppa in paglia sono perfetti per una passeggiata tra le vie di Positano o per scattare foto “ton sur ton” in un campo pieno di fiori uguali a quelli stampati sui nostri vestiti leggeri. Prediligete tessuti traspiranti e naturali come il lino e il cotone, tagli larghi che non fascino troppo il fisico durante le calde giornate estive, e arricchite il tutto con un cappello a tesa larga e una borsa in paglia intrecciata per un’estate all’insegna della raffinatezza.