Abiti di Natale: 4 idee per essere al top

Il periodo natalizio regala spunti e idee per diversi tipi di abbigliamento.

Con l’arrivo del Natale, le strade si riempiono di luci e decorazioni di ogni genere, ma non sempre l’outfit indossato rispecchia la festività in corso. Di seguito verranno proposte 4 idee per risultare impeccabili e perfettamente in tema anche durante le Feste.

Vestiti lunghi – Femminilità ed eleganza in un unico capo

Gli abiti lunghi sono da sempre un chiaro richiamo alla classe e all’eleganza. Optare per un vestito di questa lunghezza nel periodo natalizio significa onorare la festa in corso. Il lato positivo degli abiti lunghi è che sono disponibili in numerose varianti: attillati, oversize, realizzati in tessuti sportivi come il 100% cotone o con materiali più ricercati, come ad esempio il tulle o la seta. Questa vasta scelta dà modo a chi compra abiti lunghi di variare outfit ogni giorno, risultando sempre originale e alla moda.

I vari stili, inoltre, consentono di sfruttare i capi più volte nel corso dell’anno, svincolandosi dal periodo prettamente natalizio. Un abito lungo di seta, ad esempio, abbinato ad un cappottino di lana e ad una calza coprente può essere indossato nei periodi più freddi; da solo, invece, è perfetto per partecipare ad una romantica cena in estate.

Ecco, quindi, che gli abiti lunghi sono un must-have irrinunciabile nell’armadio di una donna, a cui poter ricorrere in qualsiasi momento dell’anno e in qualsiasi occasione.

Anche le scarpe, ovviamente, aiutano a rendere l’abito più versatile. Un tubino a costine, per esempio, può essere reso più sportivo grazie ad un paio di sneakers o più elegante con un paio di décolleté. Pochette e borse, poi, hanno il compito di rifinire l’intero outfit, insieme a bracciali e collane.

Salopette – Meglio se a fantasia

Le salopette, con il loro aspetto sbarazzino e casual, sono perfette per essere indossate nel periodo natalizio. Al di sotto possono essere indossati dei maglioncini a collo alto o delle magliette aderenti, con nuance a contrasto rispetto alla fantasia della salopette. Anche questo capo d’abbigliamento, come gli abiti lunghi, può essere realizzato in tessuti e stampe diverse. Tra i materiali più gettonati vi sono il velluto ed il caldo cotone, mentre tra le fantasie primeggiano il principe di Galles ed il pied de poule.

Maglione natalizio – Intramontabile per uomini e donne

Il maglione natalizio è un indumento tradizionale del mese di dicembre. Può raffigurare renne, pupazzi di neve, la faccia di Babbo Natale o qualche albero addobbato per le feste. Solitamente i maglioni di questo tipo sono realizzati in lana o tessuti che trasmettono calore e senso di morbidezza. Non hanno un genere specifico, sono adatti sia per uomini che per donne, così come per bambini e anziani. Un capo simpatico, utile e allo stesso tempo perfettamente in linea con il 25 dicembre. Oltre ad essere un indumento acquistabile per sé stessi è anche una perfetta idea regalo.

Le idee per risultare alla moda e originali a Natale sono tante, l’importante, però, è rivolgersi sempre a rivenditori professionali, che nel loro assortimento prodotti includano solo indumenti di qualità, con ottimi design e realizzati con materiali pregiati, resistenti ai lavaggi e duraturi nel tempo.