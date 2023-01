Ti sei mai sentita rilassata tra le braccia di qualcuno, come se il mondo si fosse fermato a quell’intreccio di corpi? Ebbene, non è solo questione di sentimenti, ma anche di “chimica”: un abbraccio fa bene al cuore, lo dice la scienza che ci svela come ormoni e organi reagiscano a questa sana iniezione d’amore… E quale occasione migliore per sperimentare se non la giornata mondiale degli abbracci, il 21 gennaio?

Tutti i benefici di un semplice abbraccio: molto più di un semplice gesto d’affetto

Foto Pixabay | InstagramFOTOGRAFIN

Abbracciarsi e godersi ogni istante di questo dolcissimo scambio d’affetto e di calore fa bene, alla mente e al corpo.

A dircelo è la scienza, che conferma come questo gesto di confidenza e complicità, il più diffuso al mondo, sia un toccasana per la salute anche per guarire l’organismo da alcuni piccoli problemi che possono incidere in modo importante nella vita di tutti i giorni.

Quando abbracciamo qualcuno, anche il nostro fisico viene “investito” dai benefici e alcuni studi dimostrano come l’abbraccio favorisca il rilascio di ormoni che sostengono buonumore e relax come la serotonina.

Il contatto lento e prolungato tra due persone stimola il rilascio di ossitocina (ormone che diminuisce i livelli di stress) e il rilascio di endorfine, connesse alle sensazioni di piacere.

Ma non solo: anche il nostro sistema immunitario, secondo una ricerca del 2019, gode di una rinnovata linfa e viene rafforzato dalle coccole e dagli abbracci. Dormire abbracciati a qualcuno che amiamo, secondo gli esperti, contribirebbe a proteggerci dal raffreddore.

L‘ansia è uno spettro lontano quando ci si abbraccia, ed ecco perché farlo non è solo questione di “cuore”.

Uno studio condotto da Karen Grewen nell’Università del North Carolina (USA) dimostrerebbe i benefici di un abbraccio sulla pressione arteriosa, diminuendola e contribuendo così a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Un abbraccio al giorno toglie il medico di torno

Possiamo proprio dirlo: provate anche voi a dedicare un momento della vostra routine quotidiana a un abbraccio da gustare con chi amate. Ne trarranno benefici sicuramente il vostro umore e il vostro senso di appagamento, ma anche il corpo!

Secondo alcune ricerche, abbracciarsi aiuta a contrastare anche i dolori mestruali, allevia il mal di testa e rafforza autostima e stimolano il cervello a raggiungere più alti livelli di concentrazione e apprendimento.