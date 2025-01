Come abbinare il cappotto color cioccolato: idee di look per un inverno chic

Il cappotto color cioccolato è un must-have nel guardaroba delle amanti della moda. Si tratta, infatti, di un capo intramontabile, che richiama sofisticatezza e calore per quanto riguarda il look invernale. Il marrone è un colore evergreen, elegante e il sostituto perfetto del nero. Si presta – come quest’ultimo – a diverse combinazioni, consentendo di creare degli outfit sia raffinati che casual.

Nuance calda dalle sfumature della natura e della terra, il marrone è perfetto per capi di abbigliamento come i cappotti, appunto. Scopriamo come abbinare il cappotto color cioccolato, le idee di look per un inverno chic.

Abbinamenti del cappotto marrone cioccolato: nero, crema, bianco e beige per un’eleganza senza tempo



Capo versatile, il cappotto marrone cioccolato è in grado di donare un tocco sofisticato a qualunque tipo di look invernale. Si sposa, infatti, alla perfezione con tonalità neutre risultando raffinato e classico. Può, ad esempio, essere abbinato a degli outfit in color beige o nero. Crea, infatti, un elegante contrasto che va sempre bene.



Pensiamo, ad esempio, a un dolcevita o a un maglioncino bianco o beige sotto al cappotto color cioccolato, che valorizza il contrasto senza essere essere appariscente. Andrebbero benissimo anche una camicia nera o color crema. Sarebbero, dunque, perfette delle scarpe marroni o nere per completare il look in modo armonioso. Ovviamente, non possono mancare anche accessori come borsa, guanti e sciarpa di tonalità diverse del cioccolato, in nero o in beige.

Verde bosco, rosso e blu notte per un outfit con cappotto color cioccolato



Ci si può sbizzarrire, poi, con colori più audaci come il verde bosco, il rosso o il blu notte. Anche questi, infatti, si sposano splendidamente con il marrone scuro. Pensiamo a un paio di pantaloni o a una gonna midi in borgogna o verde bosco, oppure a un maglione oversize in tonalità neutre con un paio di jeans. Il look può sempre essere completato con un paio di stivali al ginocchio neri. Ciò che è certo è che il cappotto color cioccolato è sinonimo di stile ed eleganza e che è in grado di adattarsi a qualunque occasione, dal lavoro al tempo libero.



Un cappotto color cioccolato si può sposare anche a una felpa rossa o blu notte, a delle ballerine Mary Jane o a delle sneaker. La verità è, infatti, che non c’è che l’imbarazzo della scelta e che è la creatività a doverci guidare, perché si tratta di un capo di abbigliamento e un colore che vanno davvero bene con (quasi) tutto! Scoprite anche come abbinare il cappotto blu e i cappotti bianchi.