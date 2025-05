Crochet mania, torna la tendenza dell’uncinetto per quest’estate

La tendenza crochet ci riserva belle sorprese anche d’estate con maxi dress da usare per il giorno o per la sera!

Abbigliamento da spiaggia ma anche da città o per un evento importante, la tendenza crochet torna protagonista della bella stagione e questi sono i must da non perdere.

Gli abiti crochet ci fanno impazzire per il loro stile un po’ rustico e un po’ raffinato, per la loro versatilità che li rende adatti al giorno e alla sera! Lungo o corto, bianco, nero oppure colorato, effetto arcobaleno o super lusso, qui vi mostriamo i modelli e gli abbinamenti più belli da fare con un abito crochet.

Capi crochet da non perdere per l’estate 2025

Durante le fashion week abbiamo visto come i capi crochet siano in grado di creare dei look incredibili, dai più semplici ai più vivaci. Quali sono i capi d’abbigliamento e gli accessori must have dell’estate 2025? Scopriamolo insieme!

Gli abiti bianchi sono una tendenza dell’estate da non lasciarsi scappare. Sono eleganti, raffinati e perfetti anche come look elegante da spiaggia, con l’abito crochet potrete ottenere un outfit incredibilmente chic e trendy. Dal tocco raffinato e deciso, indossatelo con un paio di sandaletti bassi e arricchitelo con un maxi fiocco in vita.

Non solo total white, anche le tonalità più accese dell’estate sono tra le protagoniste della crochet mania. Blu, giallo, arancione e rosso, lasciate spazio alla fantasia e abbinate il vostro abito, che sia mini o maxi, con una borsa piccola e dei sandaletti con o senza tacco.

In nero, invece, è perfetto per le occasioni serali, dall’aperitivo in poi, soprattutto se arricchito con dettagli luminosi quali paillettes e perline. Ben accetti anche intarsi, fiocchi e nastri a segnare il punto vita o le maniche. Oppure un vestito cut out in versione crochet.

Oltre al vestito sulle passerelle delle Fashion Week le modelle hanno sfoggiato completi composti da pantalone a vita alta ampi con camicia abbinata in stile crochet. Potete scegliere se indossare un pantalone o un pantaloncino versatile da indossare in più occasioni. Il look realizzato con l’uncinetto è fresco ed estivo, abbinalo ad un sandalo a punta per un look da sera elegante!

Il crop top è una sempre più diffusa tra ragazze e donne di tutte le età e la versione crochet non potete assolutamente perderla. Per un look fresco ed estivo puntate ai modelli a maniche corte in stile minimalista, con spalle scoperte e nuances chiare in contrasto con altre tonalità di tendenza.

Anche il top è un must da non perdere se amate la crochet mania. Qui giocate con la fantasia, quindi optate per un crochet realizzato con giochi di colore, di forme geometriche e di varie fantasie mixate tra loro.